В Японии кремировали тело казненного основателя секты «Аум Синрикё»

Тело казненного основателя секты «Аум Синрикё»* Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара, кремировали в понедельник утром, 9 июля, в Токио. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

По данным источников СМИ, в настоящее время Минюст страны решает, кому будут переданы останки казненного. В частности, обсуждается вариант, согласно которому они будут переданы его 29-летней дочери. Такова была воля самого Мацумото.

В то же время претензии на получение праха высказывает жена основателя секты и его другие четверо детей. Однако в Минюсте исходят из того, что приоритетное право на получение останков имеет лицо, которое было указано самим казненным, отмечает телеканал.

Казнь 63-летнего основателя секты «Аум Синрикё»* Сёко Асахары (настоящее имя Тидзуо Мацумото) и еще шести руководителей организации состоялась в Японии 6 июля. Судебные разбирательства по делу секты и ее членов продолжались более 20 лет.

Секта «Аум Синрикё»*, запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и «последнюю битву добра и зла», в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов.

Самым громким терактом «Аум Синрикё»* стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Каждый из злоумышленников имел при себе пакеты с отравляющим веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, более 6,3 тыс. пострадали.

Сёко Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и Шивы. В феврале 2004 года суд приговорил его к смертной казни. Он был признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том числе в планировании и организации теракта в метро.

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