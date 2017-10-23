В Японии начали массовую эвакуацию из-за мощного тайфуна “Лан”

Власти Японии в воскресенье объявили обязательную эвакуацию для 29 тысяч человек из-за мощного тайфуна “Лан”, который в ночь на понедельник приблизился к главному японскому острову Хонсю. Стихия обрушится на столичный регион в течение ближайших часов, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По состоянию на 21:00 по московскому времени центр тайфуна находился в нескольких десятках километров к юго-западу от региона Токай. Он двигался на северо-восток со скоростью 55 километров в час, а скорость в радиусе 100 километров от его центра достигала 55 метров в секунду.

В Токио между тем уже вторые сутки идет сильный дождь. Синоптики ожидают появление оползней и разлив рек. В общей сложности в регионе Токай прогнозируется выпадение до 500 миллиметров осадков.

К настоящему моменту тайфун уже принес разрушения в западные районы страны. Жертвами стихии стали два человека, еще несколько человек пострадали.

РИА “Новости” со ссылкой на телеканал NHK передает, что японские власти объявили обязательную эвакуацию для 29 тысяч человек. Еще 1,6 миллиона человек получили рекомендацию по возможности переехать из своих жилищ в более безопасные районы.

Обильные осадки и сильный ветер уже привели к нарушениям в движении транспорта в ряде регионов. Авиакомпании отменили сотни рейсов, из-за чего улететь не смогли около 43 тысяч пассажиров.

Синоптики ожидают, что в понедельник тайфун немного ослабнет, изменит направление и краем заденет северо-восточный регион Тохоку и остров Хоккайдо.

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