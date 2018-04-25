В Японии нашли редкий и утерянный мультфильм студии Disney

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Считавшийся утерянным мультфильм студии Disney, который был создан в 1928 году и предшествовал появлению Микки Мауса, был найден в Японии. Как сообщает CNN, мультфильм находился в коллекции исследователя аниме Ясуши Ватанабе.

Коллекционер приобрел мультфильм под названием Neck n’ Neck около 70 лет назад, тогда он обошелся ему около 4,40 долларов по нынешнему курсу. Вместе с тем, Ватанабе понял, какой ценный экземпляр оказался у него в руках, только сейчас, после выхода книги «Удачливый кролик Освальд: поиск утерянных мультфильмов Диснея».

В ней описывается история персонажа и рассказывается о том, что большая часть ранних мультфильмов исчезла. Отмечается, что в коллекции Ватанабе оказалась двухминутная версия мультфильма, но был выпущен также пятиминутный вариант.

Disney выпустила около 27 мультфильмов о кролике Освальде, но затем у нее возник спор о правах на персонаж со студией Universal. Уолт Дисней взамен создал мультгероя, ставшего всемирно известным и похожего на кролика — мышь Микки Мауса. Сейчас права на Освальда снова принадлежат Disney.

korrespondent.net