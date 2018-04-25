В Японии полмиллиона человек готовы эвакуироваться из-за тайфуна «Джеби», стихия заденет и Сахалин

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На Сахалине объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна «Джеби». Власти Японии из-за него настаивают на эвакуации около 540 тысяч человек, отменены более 600 авиарейсов.

Штормовое предупреждение объявлено в 17 районах Сахалинской области, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

На территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского, Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ноглинского, районов и города Южно-Сахалинск 5 сентября ожидается очень сильный дождь и ураганный ветер. Кроме этого, в Южно-Курильском и Курильском районах 6 сентября синоптики прогнозируют сильные осадки и сильный ветер. На реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на один — два метра, выходы воды на пойму.

Днем 5 сентября у юго-восточного побережья Сахалина от Поронайска до мыса Анива ожидается опасное волнение четыре метра, опасный подъем уровня моря. Возможно подтопление, повреждение береговых сооружений.

С 15:30 по сахалинскому времени 4 сентября (7:30 по Москве) закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе вводится ограничение движения паромов до улучшения погодных условий. «Переправа Ванино — Холмск закрылась из-за непогоды ориентировочно до 6 сентября. Сейчас в порт с Сахалина придут два парома, <…> будут пережидать циклон здесь. В порту также уже находится еще один паром», — рассказал ТАСС диспетчер паромного комплекса ванинского порта в Хабаровском крае.

Мощный тайфун «Джеби», о влиянии которого предупреждают власти Сахалина, в Японии уже стал причиной отмены по меньшей мере 600 внутренних авиарейсов, сообщает NHK . Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов между Токио и Хиросимой.

Из-за сильного ветер и проливных дождей, вызванных приближением тропического шторма, по меньшей мере 540 тысяч человек в западных японских городах Кобе и Осака получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры. Тайфун такой мощности наблюдался в районе островного государства 25 лет назад.

По данным национального метеорологического управления Японии на раннее утро 4 сентября, скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 45 м/с, с порывами до 60 м/с. Стихия достигла побережья острова Сикоку и в течение дня будет продвигаться в северо-восточном направлении. На западе страны в течение суток может выпасть до 500 мм осадков, прогнозируют метеорологи.

При канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб по сбору информации, который будет координировать действия местных властей и спасательных служб.

NEWSru.com