В Японии задержали подозреваемого в убийстве российского моряка

Японская полиция задержала россиянина, подозреваемого в причастности к гибели российского моряка Вадима Ракитина на судне под тоголезским флагом в порту Имидзу префектуры Тояма. Об этом РИА “Новости” сообщил в понедельник, 13 ноября, вице-консул генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов.

37-летний Ракитин был обнаружен накануне в каюте со следами крови на лице. Сухогруз прибыл в порт Имидзу утром 10 ноября из Владивостока. На нем должны были перевозить партию подержанных автомобилей.

“Сегодня около часа ночи был задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Это сотрудник дополнительного штата (судна)”, – об этом ТАСС сообщил в понедельник сотрудник российского генерального консульства в Ниигате. По его словам, в настоящее время полиция опрашивает задержанного.

По данным местной береговой охраны, на судне Iman, на котором погиб россиянин, находился российский экипаж, состоящий из 22 человек.

“Полиция задержала рабочего, занимающегося погрузкой и разгрузкой машин, по подозрению в убийстве”, – сообщил РИА “Новости” Дмитрий Иванов. По его словам, накануне происшествия они “вместе выпивали, что-то не поделили и возникла такая ситуация”.

По данным портала Sankei, задержан 35-летний Георгий Панатюк. Подозреваемый отрицает обвинения в убийстве.

Задержанного будут держать три срока по 10 дней по подозрению, затем последует обвинение. Если будет доказано убийство, подозреваемый получит реальный срок, отметил Иванов.

“Мы оказываем содействие и поддержку как членам экипажа судна, так и родственникам погибшего в скорейшем возвращении тела”, – сообщил вице-консул. Задержанному при предъявлении обвинения автоматически предоставляется японский адвокат.

NEWSru.com

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