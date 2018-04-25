В Японии запустили первые беспилотные такси, которые будут обслуживать гостей Олимпиады 2020 года

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Таксомоторная компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP в понедельник, 27 августа, начала в тестовом режиме перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях.

Беспилотные такси на базе минивэна Toyota пока курсируют по фиксированному маршруту протяженностью всего 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги. В день они совершают по четыре рейса туда-обратно.

Плата за проезд фиксированная и составляет около 14 долларов.

Несмотря на то, что вся поездка по маршруту ведется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения между рядами, за рулем минивэнов все равно сидят водители, чтобы в случае экстренной ситуации взять управление на себя, сообщает ТАСС.

Но возят эти беспилотные такси пока только тех пассажиров, которые зарегистрировались на поездки заранее месяц назад и прошли соответствующий отбор.

Этот эксперимент продлится до 8 сентября. В случае его успеха такие беспилотные такси могут начать курсировать в Токио в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года. В первую очередь этот эксперимент нацелен на устранение проблемы нехватки водителей.

NEWSru.com