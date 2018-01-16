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В японском городе введен режим ЧС из-за продажи ядовитой рыбы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 16, 10:30   |   Комментариев: 0

Власти японского города Гамагори (Центральная Япония) ввели режим ЧС из-за попадания в продажу потенциально опасного продукта – рыбы фугу. Это произошло после того, как стало известно, что местный супермаркет продал пять порций этой рыбы, которая считается деликатесом, не удалив из нее печень, в которой содержится яд, передает BBC.

Три порции были найдены, местонахождение еще двух пока установить не удалось. Чиновники опасаются, что люди, которые приготовят и съедят ядовитую рыбу, могут отравиться.

Дело в том, что приготовление фугу – довольно сложный процесс. Поварам для этого даже требуется специальная лицензия. Малейшая ошибка во время готовки может привести к трагедии. Ежегодно в стране происходит несколько случаев отравления фугу, некоторые из которых оканчиваются смертью гурманов.

Самая знаменитая смерть от фугу случилась в 1975 году. Легендарный актер театра кабуки Мицугоро Бандо Восьмой, которого называли “живым национальным сокровищем”, скончался от паралича, после того как съел печень фугу в одном из ресторанов Киото. Это была его четвертая попытка отведать опасное блюдо.

Чтобы предотвратить трагедию, власти Гамагори активировали экстренную систему оповещения населения. Жителей по громкоговорителям призывают избегать употребления фугу, а также вернуть приобретенные порции в магазин.

NEWSru.com

Метки: 

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