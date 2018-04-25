В Южной Корее задержали российский танкер после попытки выйти из порта без документов, морякам предъявят обвинения

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В Южной Корее задержан российский танкер «Палладий», об этом стало известно утром 28 августа. В российском консульстве ожидают, что в ближайшее время против моряков будут выдвинуты обвинения.

Приписанное к порту Владивосток судно южнокорейская береговая охрана задержала после того, как оно пыталось покинуть страну без документов. Ранее танкеру не разрешили покинуть Пусан из-за долгов по зарплате морякам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

Танкер задержали в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива и отбуксировали в порт Пусан.

У пяти членов экипажа два месяца назад закончились контракты и они уже не раз просили списать их с судна. По закону, расходы на приобретение билетов должен нести судовладелец, в данном случае это «Дельтранс». Однако там не нашли средств для отправки моряков домой. Двое из пяти моряков согласились уехать за свой счет.

Консул России в Пусане Роман Быков сообщил агентству, что в ближайшее время против нескольких моряков судна выдвинут обвинения. «Они не останавливались до тех пор, пока не десантировались корейцы и не зашли в капитанскую рубку, насколько я понял. Десант с вертолета. Они задержались на штормовке и должны были вернуться в порт сегодня. Они придут в порт и будут допрошены», — рассказал консул.

Он добавил, что на предъявление обвинений есть 72 часа, и предположил, что под суд, скорее всего, пойдут капитан или старший механик. Не исключено, что фигурантов будет несколько.

Быков также рассказал ТАСС подробности задержания. По словам посла, генконсульство получило уведомление от южнокорейской береговой охраны, что «Палладий» в час ночи предпринял попытку покинуть порт Пусан. Портовые власти потребовали от судна по радиосвязи остановиться, приказ не был выполнен. Моряки не подчинились, но в итоге береговая охрана остановила судно между тремя и четырьмя часами утра.

Быков предполагает, что будет проводиться следствие, поскольку не только не был оформлен выход судна из порта, но и совершены более тяжкие правонарушения, такие как оказание сопротивления сотрудникам береговой охраны.

«Это статья 144 уголовного кодекса Республики Корея, там прописано наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 10 млн вон (около 9,5 тысяч долларов)», — сообщил Быков, отметив, что ранее в подобных случаях все ограничивалось условным сроком и депортацией.

NEWSru.com