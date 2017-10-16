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В западном регионе Литвы угроза чумы свиней из Латвии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 16, 18:00   |   Комментариев: 2

На фоне не угасающих вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в восточной части Литвы, возникла угроза того, что эта болезнь может добраться через Латвию и до территорий, находящихся на северо-западе Литвы.

На минувшей неделе ветеринарная служба сообщила, что на границе с Латвией, недалеко об Биржай, чума выявлена на 44 свиных фермах, по этой причине в защитную зону попала и часть Литвы. Однако, по словам заместителя директора Ветслужбы Видмантаса Паулаускаса, угроза есть и для Мажейкяйского и Акменского районов.

“Есть угроза с севера – для Акменского, Майжейкяйсого районов, поскольку на границе Латвии и Литвы выявлены вспышки, недалеко от Литвы. Может так случится, что АЧС попадет в те районы, в которых не было заражений, но придет туда не с востока Литвы, а из Латвии”, – сказал BNS В. Паулаускас.

По его словам, в этом году в Литве в 710 местах было обнаружено более 1200 зараженных диких кабанов.

АЧС в Литве начала распространяться в конце 2013 года, когда зараженные кабаны мигрировали из Белоруссии. В 2014 году болезнь распространилась в Латвии, Эстонии и Польше.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (2)
  1. (46.116.203.241) As пишет:
    2017 10 16 at 21:07

    Да да! Это из Антарктиды американцы привезли. Ученые пингвины вместе с дельфинами 50 лет держали эту тайну в себе. А потом их завезли в Клайпеду и там один дельфин напал на чистильщика бассейна по имени Тимур2. Держись, хрюнделек!

  2. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 10 16 at 20:09

    Интересно получается-раньше мы как-то не слышали об этой чумы,а как стали наведываться американцы и НАТО появились вспышки этой самой чумы.А кто получил этот штамм в приграничных лабораториях соседних стран?Американские НИИ.А какая цель?Я думаю это и дураку понятно.






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