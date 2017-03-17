Три члена фракции правящей партии “Литовский союз крестьян и зеленых” (ЛСКЗ) инициируют в сейме Литвы поправки к закону, которые могут обязать СМИ уделять не менее половины публикуемого содержания позитивной информации.
“Преобладание негативной информации в каналах политической коммуникации поощряет разочарование общества в государственных ведомствах и отстраняет от политической жизни, а также вызывает недовольство СМИ и предоставляемой ими информацией”, – поясняют свою инициативу депутаты.
По их словам, недоверие к государственным ведомствам и СМИ “часто растет из-за нестабильной экономической ситуации в государстве, из-за того, что уделяется слишком большое внимание негативной информации”.
“Однако очевидна нехватка качественной информации, которая бы позволила людям получать знания и информацию о процессах, происходящих в политике, например, знакомиться с участвующими в выборах политиками, понимать актуальные для общества вопросы, которые рассматривает власть, и принимать решения”, – аргументируют политики.
Такие поправки раскритиковал премьер Салюс Сквярнялис, делегированный ЛСКЗ, а также староста фракции этой партии Рамунас Карбаускис.
“По мнению премьер никто – ни политики, ни другие лица не должны регулировать содержание СМИ, а действующий сейчас закон об информировании общества и Этический кодекс информирования литовского общества предусматривают все необходимые меры для деятельности СМИ, и расширение или коррекция их были бы избыточными”, – передал BNS позицию премьера его пресс-секретарь Томас Бряжинскас.
По словам старосты Р. Карбаускиса, “это предложение о цензуре не обсуждалось и не согласовывалось во фракции, его можно трактовать лишь как личное мнение трех членов сейма, а не решение всей фракции”.
Метки: Литва, ЛСКЗ, Рамунас Карбаускис, Сейм, СМИ
Похоже советские закидоны в средствах массовой информации покажутся скоро цветочками по сравнению с ягодками перекрасившихся коммунистов в демократы.
а у этих “господ” подпендосников у всех одна и та же песня! любую страну возьми методом тыка с подпендосным уклоном – хоть Болгарию, хоть Украину хоть Литву и далее по списку
Вот так в стиле этой песни и надо подавать информацию нашему народу.
Проблему позитивных новостей когда разрешил русский певец Леонид Утесов:
“Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо”