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В зарегистрированных в сейме поправках – намерение обязать СМИ публиковать позитивную информацию

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 17, 15:20   |   Комментариев: 4

Три члена фракции правящей партии “Литовский союз крестьян и зеленых” (ЛСКЗ) инициируют в сейме Литвы поправки к закону, которые могут обязать СМИ уделять не менее половины публикуемого содержания позитивной информации.

“Преобладание негативной информации в каналах политической коммуникации поощряет разочарование общества в государственных ведомствах и отстраняет от политической жизни, а также вызывает недовольство СМИ и предоставляемой ими информацией”, – поясняют свою инициативу депутаты.

По их словам, недоверие к государственным ведомствам и СМИ “часто растет из-за нестабильной экономической ситуации в государстве, из-за того, что уделяется слишком большое внимание негативной информации”.

“Однако очевидна нехватка качественной информации, которая бы позволила людям получать знания и информацию о процессах, происходящих в политике, например, знакомиться с участвующими в выборах политиками, понимать актуальные для общества вопросы, которые рассматривает власть, и принимать решения”, – аргументируют политики.

Такие поправки раскритиковал премьер Салюс Сквярнялис, делегированный ЛСКЗ, а также староста фракции этой партии Рамунас Карбаускис.

“По мнению премьер никто – ни политики, ни другие лица не должны регулировать содержание СМИ, а действующий сейчас закон об информировании общества и Этический кодекс информирования литовского общества предусматривают все необходимые меры для деятельности СМИ, и расширение или коррекция их были бы избыточными”, – передал BNS позицию премьера его пресс-секретарь Томас Бряжинскас.

По словам старосты Р. Карбаускиса, “это предложение о цензуре не обсуждалось и не согласовывалось во фракции, его можно трактовать лишь как личное мнение трех членов сейма, а не решение всей фракции”.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 17 at 17:56

    Похоже советские закидоны в средствах массовой информации покажутся скоро цветочками по сравнению с ягодками перекрасившихся коммунистов в демократы.

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 17 at 16:31

    а у этих “господ” подпендосников у всех одна и та же песня! любую страну возьми методом тыка с подпендосным уклоном – хоть Болгарию, хоть Украину хоть Литву и далее по списку

  3. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 03 17 at 16:23

    Вот так в стиле этой песни и надо подавать информацию нашему народу.

  4. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 03 17 at 16:22

    Проблему позитивных новостей когда разрешил русский певец Леонид Утесов:
    “Всё хорошо, прекрасная маркиза
    Дела идут и жизнь легка
    Ни одного, печального сюрприза
    За исключеньем пустяка
    Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо”






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