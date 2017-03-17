В зарегистрированных в сейме поправках – намерение обязать СМИ публиковать позитивную информацию

Три члена фракции правящей партии “Литовский союз крестьян и зеленых” (ЛСКЗ) инициируют в сейме Литвы поправки к закону, которые могут обязать СМИ уделять не менее половины публикуемого содержания позитивной информации.

“Преобладание негативной информации в каналах политической коммуникации поощряет разочарование общества в государственных ведомствах и отстраняет от политической жизни, а также вызывает недовольство СМИ и предоставляемой ими информацией”, – поясняют свою инициативу депутаты.

По их словам, недоверие к государственным ведомствам и СМИ “часто растет из-за нестабильной экономической ситуации в государстве, из-за того, что уделяется слишком большое внимание негативной информации”.

“Однако очевидна нехватка качественной информации, которая бы позволила людям получать знания и информацию о процессах, происходящих в политике, например, знакомиться с участвующими в выборах политиками, понимать актуальные для общества вопросы, которые рассматривает власть, и принимать решения”, – аргументируют политики.

Такие поправки раскритиковал премьер Салюс Сквярнялис, делегированный ЛСКЗ, а также староста фракции этой партии Рамунас Карбаускис.

“По мнению премьер никто – ни политики, ни другие лица не должны регулировать содержание СМИ, а действующий сейчас закон об информировании общества и Этический кодекс информирования литовского общества предусматривают все необходимые меры для деятельности СМИ, и расширение или коррекция их были бы избыточными”, – передал BNS позицию премьера его пресс-секретарь Томас Бряжинскас.

По словам старосты Р. Карбаускиса, “это предложение о цензуре не обсуждалось и не согласовывалось во фракции, его можно трактовать лишь как личное мнение трех членов сейма, а не решение всей фракции”.

BNS

Метки: Литва, ЛСКЗ, Рамунас Карбаускис, Сейм, СМИ