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В зарубежных поездках можно будет пользоваться новой мобильной программой с актуальной информацией

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МИД Литвы на следующей неделе представит новую мобильную программу для путешествующих за рубеж “Путешествуй безопаснее”, после установки которой у себя пользователи смогут читать актуальную консульскую информацию, рекомендации относительно поездок в определенные государства и пользоваться другими функциями.

Как сообщил МИД, программа создана с целью расширения доступа к консульской информации, особенно во время путешествий там, где нет Интернета или в случае несчастья.

Литовские диппредставительства за рубежом и МИД получают много звонков по вопросам консульской помощи и информации – когда же вся необходимая информация будет под рукой, можно будет частично избежать проблем, возникающих у граждан Литвы во время зарубежных поездок.

Программу в понедельник представит министр иностранных дел Линас Линкявичюс и создавшие ее специалисты.

BNS

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