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В. Зеленский должен получить поддержку Запада. Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому должна быть обеспечена поддержка как со стороны жителей Украины, так и со стороны Запада, заявила глава Литовского государства Даля Грибаускайте.

«Мы хотели бы пожелать ему прежде всего силы духа, способности учиться каждый день, ответственности и поддержки людей«, – заявила президент журналистам во вторник в Вильнюсе.

Она отметила, что широкую поддержку людей сложно сохранить, а В. Зеленскому «действительно придется многое узнать, понять».

«Поэтому эта поддержка, и с Запада, и со стороны украинских людей должна быть обеспечена и ему нужно помочь», – сказала Д. Грибаускайте, встретившаяся в понедельник после инаугурации с В. Зеленским.

На вопрос о том, показался ли ей В. Зеленский надежным коллегой, президент ответила, что «время покажет».

В понедельник Д. Грибаускайте участвовала в инаугурации В. Зеленского, а после нее – в двухсторонней встрече с новым главой Украинского государства.

Актер, комик В. Зеленский избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Набрав более 70% голосов, он победил стремившегося к переизбранию Петра Порошенко.

BNS

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