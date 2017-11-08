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В жизни всегда есть место Поступку

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 09, 0:01   |   Комментариев: 0

Слова благодарности все последние дни звучат в адрес лицеиста Виталия Титова, который спас тонущего в ледяной реке 9–летнего мальчика. Награду парню вручил министр образования. Игорь Карпенко признался, что этот случай — особенный:
— Простой мальчишка из простой семьи, выбравший рабочую профессию. Вот так, не задумываясь, просто по–человечески совершил геройский поступок. Это пример для молодых людей.
В подарок от министерства лицеист получил именные часы. Сам же герой дня по–прежнему стесняется такого повышенного внимания и принимает слова благодарности со смущенной улыбкой:
— Я не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Я просто сделал то, что должен был.
Кстати, со словами благодарности и памятным подарком, ноутбуком, на занятия к Виталию Титову приходил и первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ» Сергей Клишевич. А глава администрации Заводского района Минска Александр Дорохович поблагодарил не только самого героя, но и его маму, которая вырастила такого смелого и достойного человека.
Ольга САВИЦКАЯ.

Метки: 

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