В жизни всегда есть место Поступку

Слова благодарности все последние дни звучат в адрес лицеиста Виталия Титова, который спас тонущего в ледяной реке 9–летнего мальчика. Награду парню вручил министр образования. Игорь Карпенко признался, что этот случай — особенный:

— Простой мальчишка из простой семьи, выбравший рабочую профессию. Вот так, не задумываясь, просто по–человечески совершил геройский поступок. Это пример для молодых людей.

В подарок от министерства лицеист получил именные часы. Сам же герой дня по–прежнему стесняется такого повышенного внимания и принимает слова благодарности со смущенной улыбкой:

— Я не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Я просто сделал то, что должен был.

Кстати, со словами благодарности и памятным подарком, ноутбуком, на занятия к Виталию Титову приходил и первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ» Сергей Клишевич. А глава администрации Заводского района Минска Александр Дорохович поблагодарил не только самого героя, но и его маму, которая вырастила такого смелого и достойного человека.

Ольга САВИЦКАЯ.

Метки: N45 (1185) 9 ноября