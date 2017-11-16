В Зимбабве вернулся единственный политик, выигравший выборы у Мугабе, но власть может достаться человеку по прозвищу Крокодил

На фоне разразившегося в Зимбабве политического кризиса, в ходе которого военные захватили власть в столице страны Хараре, отправив под стражу 93-летнего президента Роберта Мугабе и его семью, в республику вернулся главный политический оппонент действующего бессменного лидера – экс-премьер Морган Цвангираи. Тем временем эксперты предвещают, что власть в государстве может перейти к бывшему вице-президенту Эммерсону Мнангагве, которого накануне в Twitter правящей партии уже назвали ее новым временным лидером.

О возвращении бывшего премьер-министра и оппозиционного лидера Зимбабве на территорию страны сообщил корреспондент Sky News, оказавшийся вместе с политиком на борту самолета, направлявшегося в Хараре. По данным журналиста, на воздушном судне находились еще два министра, возвращавшиеся из России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на африканский телеканал INCA, в конце октября Цвангираи направился для медицинского обследования в ЮАР. Еще с сентября политик проходил в этой стране курс лечения в связи с диагностированным у него раком толстой кишки.

В 2008 году возглавлявший “Движение за демократические перемены” Цвангираи обошел Мугабе в первом туре президентских выборов (47,9% голосов против 43,2%). После этого одержавшего победу политика арестовали, но вскоре отпустили. За несколько дней до проведения второго тура Цвангираи внезапно объявил об отзыве своей кандидатуры, ссылаясь на запугивание и преследование своих сторонников.

В итоге уже на безальтернативной основе во втором туре победил Мугабе, набрав 85,5% голосов. Однако ради преодоления политического кризиса бессменному президенту Зимбабве пришлось согласиться на назначение соперника премьер-министром.

Цвангираи занимал пост главы правительства республики с 2009 по 2013 год. В 2013 году должность премьер-министра была упразднена в соответствии с новой конституцией Зимбабве. Цвангираи был вынужден уйти в отставку, сохранив за собой лишь депутатское кресло. Его успех на президентских выборах 2008 года был первым случаем, когда Мугабе не получил поддержку большинства избирателей.

По словам корреспондента Sky News, по пути из аэропорта на контрольно-пропускных пунктах он видел вооруженных солдат, которые проверяли каждый автомобиль. На улице Хараре журналист увидел бронетранспортер, заполненный военными. Корреспондент отметил, что в столице страны царит напряженна атмосфера. “Люди, похоже, ждут чего-то определенного. Они не знают, чего именно, но они знают, что, однажды изжив себя, Зимбабве уже не будет такой, как последние 37 лет”, – поделился журналист своими наблюдениями.

При этом накануне сообщалось о возвращении в страну другого политического оппонента Мугабе – бывшего вице-президента Мнангагвы, находившегося в эмиграции в ЮАР после недавней отставки. Увольнение политика, получившего прозвище Крокодил, сделало 52-летнюю Грейс Мугабе главным возможным преемником ее супруга на посту президента, против чего решительно выступают высокопоставленные представители армии. В свою очередь Мнангагва пользуется поддержкой со стороны военных, отмечали СМИ.

По мнению аналитика Института исследования безопасности в Претории Дерека Матизака, армия теперь будет вести переговоры как с Мугабе, так и с Мнангагвой. “Самый простой способ создать видимость законности заключается в том, чтобы Мугабе повторно назначил Мнангагву вице-президентом, на короткий срок, затем Мугабе уходит в отставку”, – считает эксперт. По конституции страны, вице-президент в этом случае автоматически становится президентом в течение 90 дней.

Накануне стало известно, что Мугабе, его супруга и охрана находятся в заложниках у военных. Сообщалось, что политик уже готовится к отставке и договорился об отъезде своей жены за границу. Затем появилась информация, что Грейс Мугабе уже перебралась в Намибию. Также сообщалось, что военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо, входящего в правящую партию ZANU – PF.

Утром 15 ноября военные сделали телеобращение к нации, в котором опроверглифакт переворота в республике. Они утверждают, что выступили против “преступников” в окружении Мугабе, чтобы остановить ухудшение ситуации в стране. По их словам, сам президент и его семья целы и невредимы.

Сообщалось о перекрывших дороги к правительственным зданиям бронетранспортерах в столице республике Хараре. Также стало известно, что военные захватили государственную телерадиокомпанию ZBC.

Передел власти в Зимбабве начался именно после отставки Мнангагве, который считался ближайшим сподвижником Мугабе и его вероятным преемником. Вице-президента сняли с поста 7 ноября в возрасте 71 года.

При этом 93-летний Мугабе собирался участвовать в выборах президента Зимбабве в 2018 году, а также планировал дожить до 100 лет, оставаясь у власти.

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