В зимние праздники временно остановятся межбанковские переводы

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Во время зимних праздников ненадолго остановятся межбанковские денежные переводы, однако уже сейчас ситуацию облегчает действующая в Литве услуга моментальной оплаты, сообщает Литовская ассоциация банков.

В этот период межбанковские переводы в системе SEPA не будут осуществляться 24-26 декабря и 1 января. Поэтому ассоциация рекомендует позаботиться о переводе средств до праздников. «Лучше всего сделать это за два дня до праздников, тогда деньги без проблем попадут на счет получателя», – сказала представитель ассоциации Валерия Лебедева.

Она напомнила, что в этом году Сочельник в понедельник, поэтому перевод надо сделать еще до выходных. Других изменений не будет. Расплатится банковскими картами и снять деньги в банкомате можно будет в обычном порядке, равно как и пользоваться интернет-банкингом.

BNS