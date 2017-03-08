Ванагайте: после правды о Холокосте я потеряла друзей

После того как писательница и журналист Рута Ванагайте выпустила книгу «Наши» об участии литовцев в массовых убийствах евреев, власти объявили исследование проектом Путина и угрозой национальной безопасности. Как рассказала Ванагайте в интервью белорусскому медиаресурсу TUT.BY, помимо этого писательница потеряла половину друзей, а в Интернете звучали угрозы ее убить.

Ванагайте рассказала, что решила написать о зверствах соотечественников в ходе Второй мировой войны после того, как услышала лекцию литовского историка, которая ее потрясла. Принято считать, что Литва в Холокосте не участвовала, однако на лекции прозвучала другая версия: пирамида убийств начиналась с литовского правительства, причем в ней участвовали вся гражданская администрация и полиция.

«Я стала общаться со многими историками и увидела, что они пишут и говорят правду, но очень сухо, в академическом стиле. Мне захотелось написать правду в популярной манере, шокирующую правду, чтобы ее прочитали», — рассказала журналистка.

Ванагайте узнала, что участники Холокоста были и среди ее родных. Муж ее тети работал шефом полиции, а дед составлял списки евреев и советских активистов, которых потом уничтожали. Писательница выразила надежду, что ее родственник не знал, зачем составлялись эти списки.

«До этого он для меня был героем, а потом перестал им быть. После того как он составил эти списки, в качестве вознаграждения он получил двух советских военнопленных, которые должны были работать у него на участке», — вспоминает Ванагайте.

По ее словам, в полицейские батальоны люди шли добровольцами — можно было отказаться участвовать в убийствах. Последствий у такого отказа фактически не было: в худшем случае можно было провести вечер в карцере или не получить от немцев «денег и того, что можно было награбить».

Журналистка убеждена, что страна должна знать: если дома есть антикварные вещи, возможно, они принадлежат жертвам Холокоста. Она рассказывает, что приспешники нацистов никого не щадили. Детей хоронили заживо или били головой о дерево.

«Люди говорят, что в некоторых местах деревья выкрученные, потому что столько детских черепов о них ударили», — сказала Ванагайте. По словам журналистки, ей неизвестно ни об одном случае раскаяния. Участники преступлений оправдывали себя тем, что «если не я буду стрелять, то другой будет».

Издание книги Ванагайте вызвало в Литве бурную реакцию. Писательница рассказала, что общество разделилось. Многие родственники и друзья Ванагайте говорили, что она «работает на евреев» и Кремль. Журналистка добавила, что после публикации книги она потеряла половину близких друзей.

«Они говорили мне: «Смотри нам в глаза и скажи, сколько тебе евреи заплатили». А мне издательство заплатило 1500 евро за полгода работы. Это весь гонорар, заработанный на Холокосте», — сообщила писательница. По ее словам, на одной книжной ярмарке ей три дня пришлось провести вместе с телохранителем. Организаторы мероприятия встревожились, начитавшись в Интернете угроз убить Ванагайте.

«Вершиной было, когда Департамент государственной безопасности сделал заявление, что моя книга — угроза национальной безопасности», — рассказывает журналистка.

Она уверена, что на уроках истории необходимо рассказывать, что некоторые литовцы сотрудничали с нацистами. Кроме того, по мнению Ванагайте, нужно официально признать, что Литва на государственном, гражданском и военном уровнях участвовала в Холокосте.

«Нужно разрушить памятники убийцам. В четырех-пяти местах в Литве стоят памятники людям, которые стреляли и руководили этим, в том числе и в Беларуси. Они после войны стали воевать за литовскую независимость. Но никто не спрашивает, что они делали до этого», — считает писательница.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, Интервью, Рута Ванагайте, угроза национальной безопасности, Холокост