Вас вызывает… Мозамбик

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11 ноября в социальных сетях появились сообщения о том, что пользователям мобильных телефонов в Литве стали звонить из Мозамбика. Представители операторов связи рекомендуют ни в коем случае не перезванивать, если вы обнаружили такой пропущенный звонок, иначе это скажется на вашем счете за услуги, пишет lrt.lt.

Операторы мобильной связи Bitė и Telia, заметив наплыв таких звонков, их заблокировали, а клиенты Tele2 временно не могут звонить не только в Мозамбик, но и в другие африканские страны, страны Южной Америки, Северную Корею и на некоторые острова. От телефонных мошенников, звонивших из Мозамбика, пострадали несколько тысяч клиентов Bitė, об этом BNS сказал представитель этой компании Антанас Бубнялис.

Представитель компании предлагает всем пострадавшим связаться с Bitė, чтобы решить вопрос возмещения ущерба.

В пресс-релизе Telia сказано, что от мошенников пострадали и их клиенты. «Массовые звонки из Мозамбика на номера клиентов Telia мы с партнерами зафиксировали еще 9 ноября утром, мы сразу же заблокировали эти номера. Даже когда клиенты пытались перезвонить, они этого сделать не смогли. Подобная атака в выходные наблюдалась не только в Литве, но и в Ирландии», – сказал представитель Telia Дарюс Мейзерайтис.

Представитель компании Tele2 Андрюс Баранаускас в Facebook пояснил ситуацию. По его словам, в основе такой схемы мошенничества лежит «наша привычка перезванивать и убеждение, что вот в данный момент кому-то, кто находится в Мозамбике (Анголе или где-то еще), обязательно нужно связаться с нами».

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ