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Дуэт шоумена, музыканта и актера Вячеслава Мясникова с неподражаемым капитаном команды «Уральские пельмени» Андреем Рожковым телезрители давно знают и любят. Для весенних концертов в Клайпеде и Вильнюсе юмористы подготовили сольную программу, в которую вошли самые лучшие и новые номера.

Выходцы из одной из самых популярных и титулованных команд КВН, смешные и смелые, яркие и непредсказуемые Вячеслав Мясников и Андрей Рожков весной-2019 привезут в Литву свои самые сочные шутки — от номеров, уже ставших их визитной карточкой, до совершенно новых миниатюр.

«Ваши пельмени» — порция уменьшенная и рассчитанная исключительно на гурманов. Тем не менее, голодным никто не останется! Вячеслав Мясников и Андрей Рожков способны и вдвоем накормить любую компанию, изголодавшуюся по искрометному юмору, веселью и неудержимому смеху в зале.

Как-никак – отцы-основатели знаменитого телевизионного шоу, бьющего все рекорды популярности с 2009-го. А если вспомнить и команду, ставшую абсолютным чемпионом кавээновской лиги еще в 95-ом, становится ясно – стаж Рожкова и Мясникова на этом шутливом поприще просто огромный! Тем более что и сольных, и парных номеров у них «выше крыши».

Недаром новая совместная программа двух комиков называется «Лучшее»! Вы увидите такие миниатюры, как «Мальчик-маньяк» и «Бабушки», веселые песни Мясникова и совместные музыкальные номера с Рожковым — «Про папу», «Про мам», «Подштанники».

Вывод очевиден — нужно бросить все дела и отправиться на этот зажигательный вечер юмора, где царит прекрасная атмосфера и потрясающее настроение. Успейте приобрести билеты на лучшие места!

Место проведения: 28 апреля, 19.00, Русский драмaтический театр Литвы (г. Вильнюс, ул. Й. Басанавичяус, 13).

25 апреля, 19.00 часов Клайпедский концертный зал (г. Клайпеда, ул. Шаулю, 36).

Билеты распространяет: Bilietai.lt, Tiketa.