Вашингтон отказался от предварительных торговых переговоров с КНР

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Администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение китайской стороны провести в США на этой неделе подготовительные переговоры в преддверии очередного раунда торговых консультаций между Вашингтоном и Пекином, намеченных на 30-31 января. Об этом сообщила во вторник британская газета The Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, поездка заместителя министра коммерции КНР Ван Шоувэня и заместителя министра финансов Ляо Миня в США была запланирована на эту неделю, однако американская сторона отменила встречи с ними из-за недостаточного прогресса в вопросах «принудительной» передачи технологий и «структурных» реформ в китайской экономике.

Как отмечает газета, переговорщики со стороны США хотели, чтобы Ван Шоувэнь и Ляо Минь прибыли в Вашингтон с изложенным в письменной форме предложением, в котором пояснялось бы, как Пекин собирается удовлетворить жалобы США. При этом, по информации издания, подготовка к консультациям, запланированным на 30-31 января в Вашингтоне, продолжается. Как сообщалось ранее, китайскую делегацию на них будет возглавлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает ТАСС.

В начале декабря Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, заканчивается 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то повышение тарифов вступит в силу.

Трамп заявляет, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов. С 24 сентября 2018 года в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп выражал намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, однако после его встречи с Си Цзиньпином действия администрации США в этом направлении были отложены.

NEWSru.com

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