Вашингтонский арбитраж присудил компании E energija от Латвии 3,7 млн. евро

Контролируемая Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и предпринимателем Виргиниюсом Стрёгой литовская энергетическая компания E energija выиграла в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне спор против Латвии относительно решения города Резекне забрать раньше срока тепловое хозяйство у компании, которая это хозяйство арендовала.

Однако компенсация, которую арбитраж присудил в пользу E energija – 3,7 млн. евро – почти наполовину меньше, чем просила компания при подаче иска (7,24 млн. евро).

“Этим решением международный арбитраж подтвердил, что государство несет ответственность за нечестные действия муниципальных политиков в отношении инвесторов и что, наконец, именно государство обязано заплатить компенсацию за присвоенное имущество”, – сказал В. Стрёга для пресс-релиза.

ICSID указывает, что решение в этом деле было принято в конце прошлого года, однако представители предприятия сказали BNS, что определение арбитража пока не было предано огласке.

E Energija в соответствии с договором с районным самоуправлением Резекне, рассчитанным на 30 лет, за период с 2004 года инвестировала в модернизацию теплового хозяйства района. В 2008 году самоуправление объявило экстремальную ситуацию и раньше срока расторгло договор долгосрочной аренды теплового хозяйства, переняв модернизированное имущество самоуправления и имущество компании без возмещения за инвестиции.

Компания два года вела переговоры с Латвией о компенсации, однако они результатов не дали. В 2012 году E Energija обратилась в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне и потребовала 7,24 млн. евро компенсации.

BNS

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