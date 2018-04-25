Ватикан и университет «Аль-Азхар» договорились вместе противостоять радикальной идеологии

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Ватикан и крупнейший в мире исламский университет «Аль-Азхар» договорились активизировать совместные усилия для борьбы с идеологией экстремизма. Соответствующий документ подписали в понедельник в Абу-Даби Папа Римский Франциск и верховный имам «Аль-Азхара» шейх Ахмад ат-Тейиб, передает телеканал Al Arabiya.

«Надеюсь, что этот совместный документ станет началом для мира во благо человечества», — цитирует слова понтифика телеканал. Также стороны подписали документ, направленный на укрепление религиозной терпимости.

Папа Римский Франциск призвал представителей всех религий объединить усилия в стремлении к миру и «разоружению сердец». «На религии, пожалуй, как никогда раньше сейчас лежит задача, решение которой откладывать нельзя: по разоружению человеческих сердец. Гонка вооружений, расширение зоны своего влияния, политика агрессии никогда не вели к стабильности. Войны несут разрушения и страдания. Достаточно вспомнить Йемен, Сирию, Ирак и Ливию. Вместе мы должны противиться логике вооруженной силы, укрепленных границ и воздвижению стен, и в этом нам в помощь молитва и диалог», — сказал Франциск.

Со своей стороны, шейх Ахмад Тейиб подчеркнул, что «ни одна религия не несет ответственности за действия террористов» и тех, кто разжигает войны. Он призвал мусульман в арабских странах принять и защитить христианские общины, а мусульман в западных странах интегрироваться в общество, сохраняя при этом свою идентичность.

Церемония подписания соглашения состоялась перед началом международной межрелигиозной встречи на Мемориале отца-основателя нации (шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна). Понтифик прибыл с официальным трехдневным визитом в ОАЭ в воскресенье вечером. Это первый в истории визит главы Римско-католической церкви на Аравийский полуостров. В международном аэропорту Абу-Даби его встретил наследный принц и шейх Ахмад ат-Тейиб, передает ТАСС.

5 февраля на спортивном стадионе Абу-Даби Папа Римский возглавит мессу. Как сообщили в Службе печати Святого престола, уже роздано 135 тысяч билетов, а местные власти объявили по этому случаю выходной день для участников церемонии. Как указали в Ватикане, в арабской стране проживает около миллиона католиков.

В своем обращении, распространенном, по традиции, перед поездкой, понтифик отметил, что она может вписать «новую страницу в историю отношений между религиями». В ходе визита Франциск затронет ситуацию в Йемене, о которой он говорил в воскресной проповеди на площади Святого Петра перед вылетом в Абу-Даби.

«С большой обеспокоенностью слежу за гуманитарным кризисом в Йемене, где население страдает от затянувшегося конфликта, а дети голодают. Крик этих детей и их родителей восходит к Господу. Обращаюсь с призывом ко всем сторонам и международному сообществу обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, доступ к продовольствию и работать на благо этого народа», — сказал Папа Римский.