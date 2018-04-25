Ватикан перестал считать смертную казнь допустимым наказанием и будет добиваться ее отмены во всем мире

Папа Римский Франциск одобрил изменения в Катехизисе католической церкви относительно смертной казни, признав ее недопустимой при любых обстоятельствах. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Речь идет о новой редакции статьи 2267 из пятой главы катехизиса, посвященной библейской заповеди «Не убий», уточняет РИА «Новости» .

В ней говорится, что долгое время применение смертной казни после справедливого судебного разбирательства считалось адекватным ответом на некоторые серьезные преступления, а также «приемлемым, хотя и крайним средством защиты общего блага».

«В наши дни растет осознание того, что, даже совершив тяжкие преступления, человек не теряет своего достоинства. Кроме того, возникло новое понимание смысла уголовного наказания со стороны государства», — поясняется в новой редакции параграфа.

В Ватикане отметили, что условия содержания и меры наказания усовершенствовались таким образом, что «могут гарантировать безопасность граждан и в то же время не лишают виновных возможности искупления».

Таким образом, Церковь учит, что смертная казнь недопустима, так как «посягает на неприкосновенность и достоинство человека», говорится в измененном параграфе катехизиса. Церковь намерена решительно добиваться отмены смертной казни во всем мире.

В прежней редакции статьи 2267 говорилось, что традиционное учение Церкви не исключает применения смертной казни в случае, если ответственность виновного полностью установлена и если казнь — «единственный возможный способ действенно защитить жизни людей от несправедливого агрессора». При этом в документе отмечалось, что случаи, при которых казнь преступника является абсолютной необходимостью, очень редки, если вообще существуют.

Значение изменений в катехизисе разъяснено в специальном послании кардинала Ладарии ко всем епископам Римско-католической церкви. В нем говорится, что новая формулировка параграфа о смертной казни стала результатом эволюции веры.

Нововведение направлено на то, чтобы выстроить «уважительный диалог» с политической властью и добиться создания условий для отмены смертной казни там, где она еще применяется, передает РБК .

Папа Франциск I — давний противник смертной казни. В 2015 году, выступая в конгрессе США , понтифик заявил, что будет добиваться отмены высшей меры наказания, популярной среди американских консерваторов.

В 2016 году глава Римско-католической церкви отслужил мессу перед 1000 заключенных в рамках Года Милосердия. Папа обратился к политическим лидерам с призывом уважать достоинство заключенных, амнистировать их при первой возможности и отменить смертную казнь в странах, где она еще действует.

В октябре 2017 года Франциск объявил о решении внести изменения в катехизис относительно смертной казни, отметив, что она противоречит Евангелию, поскольку лишает человека жизни, которая «всегда священна в глазах создателя».

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