Ваучеры, талоны, покупка голосов и дополнительные условия

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Как бы вы реагировали на то, что с приближением выборов какой-нибудь деятель ездил бы по деревням Литвы и раздавал колбасу (или купоны, которые можно было бы обменять на колбасу)? Одни обвиняли бы этого деятеля в политиканстве, искали нарушения Закона о выборах, выясняли, с какой партией этот человек связан. Другие размышляли бы о том, что если деятель оплачивает колбасу из своего кармана, а люди получают колбасу, то это и хорошо.

А как бы вы реагировали, если бы правительство объявило о том, что по случаю двух лет пребывания у власти каждый гражданин Литвы в качестве подарка получит по 100 евро? Может быть, немало граждан, обремененных налогами, от всего сердца обрадовались бы этому и даже не задумались над тем, что этот подарок в 100 евро взят из их же кармана. Но думаю, что нашлись бы и такие граждане, которые бы сказали, что такое невозможно.

А как реагировали бы вы, если правительство начало в качестве подарков делить чеки на покупки? Это вопрос, увы, не гипотетический, «что было бы, если бы», потому что именно это вроде бы предлагает правительство. Делить ваучеры-талоны для покупок в определенных государством магазинах. И хотя детали этого предложения по привычке тают во мгле, кажется, что за полученные ваучеры-талоны можно будет купить определенные товары и только в мелких, маленьких магазинах. Будут ли ваучеры-талоны раздаваться бесплатно или ваучер ценой 10 евро можно будет приобрести за 8 евро, а разницу покроет власть из денег налогоплательщиков, это незначительные детали.

Данное предложение критикуется на нескольких уровнях. Прежде всего, если ваучеры-талоны считать видом социальной помощи, то тогда их получать должны будут только неимущие, то есть граждане, у которых нет доходов и имущества. Однако в Литве уже действует механизм оказания социальной помощи. Зачем изобретать новую систему вместо того, чтобы просто увеличить финансирование существующей системы? И наоборот, если ваучеры-талоны получат или смогут получить все граждане, то есть и те, кому нужны и кому они не нужны. Так чем тогда это будет отличаться от уже описанной ситуации? Следовательно, по случаю пребывания «крестьян» у власти подарки всем?

Во-вторых, если ваучеры-талоны будут социальной помощью, которую смогут получить только неимущие, то почему эта помощь оказывается в виде талонов, а не в виде денег? Ведь как бы там ни было, а неимущие семьи эффективнее использовали бы именно деньги, а не ваучеры-талоны. Семьи, считающие свои деньги, покупают товары там, где они дешевле, а не там, где это удобно политикам. Честно говоря, выдать ваучер-талон и загнать семью в более дорогой магазин — это пародия на помощь.

Более того, если эти ваучеры-талоны были бы частью социальной помощи, тогда на каком основании власть должна решать, где получатель социальной помощи может получить эту помощь? Ведь помощь выплачивается из денег налогоплательщиков, а не из кармана власти. Представьте себе, что вы всю жизнь платили страховку по безработице, сейчас временно получаете пособие, а часть этого пособия вам выплатят в талонах. Что дальше? Видимо, всем пенсионерам, которые получают пенсии из «Содры», тоже велят идти в маленькие магазинчики?

Если ваучеры-талоны — это просто подарок, то всем следует очень серьезно призадуматься. Во-первых, подарки налогоплательщикам оплачиваются из денег самих налогоплательщиков. Разница только в том, что люди решают сами, как поступать со своими деньгами, а в случае подарков это решает власть.

Во-вторых, это создает очень серьезные прецеденты на будущее. Кое-кто сердился, что ранее одна партия, связанная с работой, устраивала угощение избирателям после встречи в домах культуры. Что избирателей привлекали колбасой? Сейчас заметно движение в сторону массовых угощений, и даже не за частные средства, а за наши деньги. Очевидно, власть считает нас бедняками, которых можно подкупить колбасой, и очень неумными бедняками, которые не поймут, что за угощение они уплатят своими же деньгами.

В-третьих, вопрос о том, помогут ли ваучеры-талоны мелкому предпринимательству, не такой уж важный. Суть вопроса в том, что власть будет делить подарки. А у кого от этого будет материальная выгода — у изготовителей или у продавцов, это неважно.

Но если есть магазины, которые восхищает идея ваучеров-купонов, то надо вспомнить, что означает выражение «троянский конь». Все подарки власти приходят с дополнительными условиями. Если вы являетесь владельцем магазина и сегодня вас радуют ваучеры-талоны, то завтра власть может заявить, что если вы уже зарабатываете на доброте власти, т. е. на ваучерах-талонах, то власть имеет право указать, у каких поставщиков вы должны брать товары. Или же указать, что вам запрещено работать по выходным. Или же — что ваша заработная плата должна превысить средний показатель по стране. Или же — что вы должны трудоустраивать только членов профсоюзов.

Зная настроения Министерства здравоохранения, я бы не удивился тому, что через год родилась бы идея, если она еще не родилась, что во всех магазинах, которые принимают ваучеры-талоны, запрещается продавать табачные, алкогольные изделия, чипсы или сладкие булочки. Уточняю, не табачные и алкогольные изделия за талоны (это и сейчас не разрешат на сто процентов), но табачные и алкогольные изделия вообще. Если пустить лису в курятник или власть в магазин, то их фантазию не остановить.

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка