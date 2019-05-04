ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 12 МАЯ 2019 ГОДА

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12 мая 2019 года состоятся выборы Президента Республики. Одновременно вместе с выборами Президента Республики будут проводиться два референдума: обязательный референдум о внесении изменений в статью 12 Конституции Литовской Республики и обязательный референдум о внесении изменений в статью 55 Конституции Литовской Республики.

Данный источник позволит избирателям получить такую важную информацию о предстоящих выборах, как например: кто имеет право голосовать, о способах голосования, о датах и времени голосования, узнать сведения о кандидатах и др.

Право голоса

Голосовать на выборах Президента Республики и на референдумах могут граждане Литовской Республики, достигшие на день выборов возраста не моложе 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными.

Способы голосования

Досрочное голосование в самоуправлениях

Избиратели, которые по разным причинам в день выборов не могут прибыть для голосования на свой избирательный участок, имеют возможность проголосовать досрочно. Голосовать досрочно можно во всех зданиях самоуправлений в назначенные дни и часы: 6 – 10 мая 2019 года c 8.00 до 20.00 часов (во время повторного голосования: 20 – 24 мая 2019 года с 8.00 до 20.00).

При голосовании избиратель должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Голосование в специальных пунктах голосования

Голосовать в специальных пунктах могут те избиратели, которые в силу своего состояния здоровья или возраста находятся в учреждениях здравоохранения (кроме амбулаторных), социальных служб или опекунства; проходят обязательную или действительную воинскую службу; находятся на службе в международных миссиях за границей; отбывают наказание в виде ареста или лишения свободы.

Избиратели, желающие проголосовать в специальных пунктах для голосования, должны обращаться в администрации вышеуказанных учреждений.

Голосование в специальных пунктах состоится 8 – 10 мая 2019 года в установленные часы (во время повторного голосования: 22 – 24 мая 2019 года).

К избирателям с ограниченными возможностями приезжают не менее чем два члена участковой избирательной комиссии и наблюдатели за выборами. Избиратели, которые из-за физического недостатка не могут самостоятельно голосовать, могут доверить это другим лицам. Эти лица должны заполнить избирательные бюллетени в присутствии избирателя в соответствии с его инструкциями и сохранить тайну голосования. Членам избирательной комиссии, наблюдателям за выборами запрещается голосовать за избирателей, а также принять наружный не заклеенный конверт для голосования.

Голосование на дому

Голосовать на дому могут избиратели с ограниченными возможностями, из-за болезни временно нетрудоспособные избиратели, избиратели, достигшие 70- летнего возраста и старше, если они по состоянию здоровья сами не могут прийти на избирательный участок в день выборов и подали просьбу избирателя по установленной Центральной избирательной комиссией форме о голосовании на дому.

Просьбы избирателей голосовать на дому подаются до 5 мая 2019 года в окружные избирательные комиссии или через портал www.rinkejopuslapis.lt. Просьбы избирателей для голосования на дому, проживающих на территории конкретного избирательного участка, принимаются при вручении им карточки избирателя и заканчиваются в последнюю среду до дня выборов – 8 мая 2019 года.

Просьбы избирателей, которые временно проживают на территории конкретного избирательного участка и не включены в список избирателей данного избирательного участка, принимаются до 7 мая 2019 года.

Избиратели могут узнать координаты своей местной избирательной комиссии, позвонив по номеру 1855, или на сайте комиссии www.vrk.lt.

Избиратель, который в силу физических недостатков или ограниченных возможностей не может сам заполнить просьбу о голосовании на дому или вручить ее в местную избирательную комиссию, может поручить эти действия выполнить вместо него члену своей семьи, соседу, или ухаживающему за ним лицу, или члену комиссии. Эти лица подписываются под заявлением избирателя и указывают свое имя, фамилию и личный код.

Голосование на дому состоится в 2019 году 10–11 мая c 8.00 до 20.00 (во время повторного голосования: 24–25 мая 2019 года c 8.00 до 20.00).

Голосование в день выборов

Свой избирательный участок можно найти на портале электронных услуг www.rinkejopuslapis.lt/mano-apylinke или по телефону – 1855. На выборах Президента Республики и одновременно проводимых референдумах избиратели имеют право голосовать в любом избирательном участке. Избирателям, голосующим не в местном избирательном округе и не в своем избирательном участке, а прибывшим голосовать на другой избирательный участок, надо будет подождать, пока конкретная участковая избирательная комиссия свяжется с избирательной комиссией самоуправления для уточнения информации о том, что прибывший голосовать избиратель не голосовал ни на одном избирательном участке. Избирательная комиссия самоуправления предпринимает меры, гарантирующие, чтобы была исключена возможность избирателю голосовать дважды.

Голосование на выборах Президента Республики и референдумах состоится в 2019 году 12 мая с 7.00 до 20.00 (если состоится повторное голосование: 26 мая 2019 года с 7.00 до 20.00).

Впервые избирателям Литовской Республики с нарушениями зрения будет предоставлена возможность голосовать лично и тайно. Центральная избирательная комиссия подготовила специальные избирательные бюллетени, которые позволят слепым и слабовидящим избирателям при голосовании воспользоваться помощью другого лица.

Для лиц с нарушениями зрения будут выдаваться избирательные бюллетени, которые будут вложены в специальные обложки. На обложках будут размещены поля, с помощью которых избиратели смогут отметить свой выбор. Избирательные бюллетени для участия в выборах и бюллетени, предназначенные для референдумов, будут в отдельных обложках. На обложке президентских выборов рядом с каждым полем для выбора шрифтом Брайля будут отмечены номера кандидатов. Избиратели смогут узнать номера кандидатов в Президенты Республики из специально для этих выборов предназначенной публикации в шрифте Брайля, подготовленной Центральной избирательной комиссией. Закон о выборах Президента Республики предусматривает, что кандидаты в Президенты Республики должны располагаться в алфавитном порядке. Соответствующему кандидату в алфавитном порядке будет присвоен номер на обложке.

Для голосования в референдумах на обложках, с помощью которых избиратель может отметить свой выбор, шрифтом Брайля будет написано «Да» и «Нет». Таким образом, отметка избирателя в том или ином поле будет означать одобрение или несогласие избирателя с референдумом.

Чтобы обеспечить тайное голосования на выборах, избиратели будут иметь право забрать обложку, с помощью которой голосовали, то есть не нужно будет возвращать обложку избирательной комиссии.

Голосуя в день выборов, карточку избирателя предъявлять не обязательно, при себе нужно иметь только документ, удостоверяющий личность.

Голосование за границей

Если избиратель проживает за границей или будет там находиться во время выборов 12 мая и 26 мая 2019 года, он имеет право присоединиться к избирателям, которые голосуют за границей, используя электронную систему регистрации на сайте www.rinkejopuslapis.lt и на регистрацию голосовать за границей.

В запросе на регистрацию необходимо указать, как избиратель желает проголосовать на выборах и (или) на референдуме:

по почте (документы для голосования будут отправлены по адресу проживания в иностранном государстве, указанном в заявке на регистрацию);

или лично голосовать в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Литовской Республики в установленные дни и часы.

Обращаем внимание, что все избиратели, желающие проголосовать за границей, должны регистрироваться заново – даже те избиратели, которые постоянно проживают за границей и уже были включены в списки иностранных избирателей на предыдущих выборах или референдумах.

Избиратели, которые уже зарегистрированы для голосования на выборах Президента Литовской Республики в 2019 году 12 мая, считаются зарегистрированными для голосования на одновременно проводимых референдумах о внесении изменений в статьи 12 и 55 Конституции Литовской Республики.

Кандидаты и их списки

На президентских выборах будут баллотироваться девять кандидатов.

Главная избирательная комиссия (ГИК) объявила кандидатами социал-демократа Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валянтинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов Сейма Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих «аграриев», премьера Саулюса Сквярнялиса, кандидата консерваторов – парламентария Ингриду Шимоните, главу Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентария Вальдемара Томашевского.

Кандидаты в Президенты Республики, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией, публикуются на сайте www.vrk.lt.

Вопросы для референдумов

Статья Конституции Литовской Республики В настоящее время действующая статья Редакция статьи, предложенная на референдум Статья 12 Конституции Литовской Республики „Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и по другим установленным законом основаниям. За исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства. Порядок приобретения и лишения гражданства устанавливается законом“. „Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, предусмотренных конституционным законом. Гражданин Литовской Республики по происхождению, который приобрел гражданство государства, соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, не утрачивает гражданства Литовской Республики. В прочих случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, за исключением предусмотренных конституционным законом случаев. Порядок приобретения и лишения гражданства устанавливает конституционный закон“. Статья 55 Конституции Литовской Республики „Сейм состоит из представителей Народа – 141 члена Сейма, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, путем тайного голосования. Сейм считается избранным, если в него избрано не менее 3/5 членов Сейма. Порядок избрания членов Сейма устанавливается законом“. „Сейм состоит из представителей Народа – 121 члена Сейма, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, путем тайного голосования. Сейм считается избранным, если в него избрано не менее 3/5 членов Сейма. Порядок избрания членов Сейма устанавливается законом“.

«Ловушка политической рекламы»

Центральная избирательная комиссия приглашает всех граждан внести свой вклад с целью обеспечения проведения справедливых выборов – просит сообщать о незаконно размещенной политической рекламе в следующих формах: Интернет (новостные порталы, сайты учреждений, компаний и организаций, социальные сети), средства внешней рекламы (рекламные щиты, тенты, плакаты, наклейки на транспорте, доски объявлений), другие меры (электронная почта и СМС).

Карту политической рекламы можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии www.vrk.lt.

Напоминаем, что в период политической кампании политическая реклама должна быть обозначена в установленном правовыми актами порядке с указанием источника средств и четко отделена от другой распространяемой информации. Запрещено распространение политической рекламы: на первой странице периодического печатного издания, если ее распространение противоречит Конституции и законодательству Литовской Республики.

Помимо установленных ограничений распространение политической рекламы на этапе предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума) запрещается: безвозмездно, за исключением дискуссионных передач; на телевидении, за исключением дискуссионных передач и агитационных сюжетов продолжительностью не менее 30 секунд, в которых участник политической кампании информирует о политической программе или выступает по актуальным для общества вопросам.

Политическая реклама, не обозначенная в период политической кампании в соответствии с требованиями правовых актов или обозначенная без соблюдения требований правовых актов, считается скрытой политической рекламой и подлежит запрету. За ее распространение применяется установленная законодательством ответственность.

Запрещается оборудовать и распространять наружную политическую рекламу:

1) на сооружениях, в которых действуют органы и учреждения государственной власти, правоохранительные и другие государственные и муниципальные органы и учреждения;

2) на транспортных средствах и в общественном транспорте, принадлежащим государственным или муниципальным предприятиям, за исключением случаев, когда рекламные площадки или видеовещательное оборудование принадлежат или передаются для использования третьим лицам, которым государственные или муниципальные предприятия не могут оказывать прямое или косвенное решающее влияние;

3) на автомобильных дорогах и их санитарно-охранных зонах, а также на улицах и рядом с ними, если она может заслонить технические средства регулировки движения, дорожные знаки, ухудшить видимость, ослепить участников движения, отвлечь их внимание и таким образом представлять собой опасность для участников движения, а также запрещается использовать рекламу, имитирующую дорожные знаки;

4) на скульптурах и памятниках;

5) на расстоянии 50 метров вокруг здания, в котором находится помещение для голосования;

6) без согласия владельца земли, сооружений или иных объектов, на которых либо в которых она оборудуется;

Наружная политическая реклама на охраняемых территориях и недвижимых ценностях культуры, а также на их территориях разрешается только по согласованию с государственным учреждением, ответственным за охрану ценностей культуры, и учреждением, уполномоченным учредителем охраняемой территории.

Лица, нарушившие установленные требования о порядке размещения и распространения политической рекламы, несут ответственность в соответствии с установленным законодательством.

Следует помнить, что избирательная агитация, невзирая на ее способы, формы и средства, запрещается за 30 часов до начала выборов и в день выборов до окончания голосования, за исключением постоянной визуальной агитации, вывешенной до начала этого запрета на проведение предвыборной агитации и устранение которой включает в себя сложные действия. В период запрета проведения предвыборной агитации и досрочного голосования какие бы то ни было видео- и аудиосредства предвыборной агитации (за исключением тех, которые были выпущены Центральной избирательной комиссией) не могут находиться в помещении для голосования и на расстоянии 50 метров вокруг здания, в котором находится помещение для голосования.

Период запрета агитации на выборах Президента Республики и референдумах о внесении изменений в статью 12 Конституции и о внесении изменений в статью 55 Конституции начнется 10 мая в 1.00 и закончится 12 мая в 20.00.

Запрет на подкуп избирателей

Центральная избирательная комиссия напоминает, что во время избирательной кампании Президента Республики и референдумов и в день выборов запрещается прямо или косвенно покупать голоса избирателей.

С начала политической кампании по выборам Президента Республики, т.е. с момента объявления даты выборов Президента Республики до установленного законом окончания срока избирательной агитационной кампании, а также в день выборов запрещается прямая или косвенная купля голосов избирателей, поощрение посредством подарков или иного вознаграждения избирателей и лиц, имеющих избирательное право, участвовать либо не участвовать в выборах Президента Республики и (или) голосовать за либо против одного или иного лица, намечаемого на выдвижение в качестве кандидата, кандидата в Президенты Республики, а также обещание вознаграждения избирателям за голосование после выборов с целью воздействовать на волеизъявление граждан в отношении конкретных кандидатов на должность Президента Республики и таким образом препятствовать реализации права граждан на избрание Президента Республики.

Подкуп избирателя — это подарок или иное материальное и нематериальное вознаграждение: деньги, товары для дома, определенные оплачиваемые работы, платные услуги, концерты, культурные мероприятия, поощрение с целью склонить избирателя к участию в выборах или не голосовать, голосовать за или против того или иного лица, кандидата или определенных кандидатов.

Следует отметить, что в 2018 году изменение избирательного законодательства привело к отказу от раздачи избирателям в виде подарка мелких предметов. Тем не менее, законодательство предусматривает, что подкупом избирателей не считается изготовление или безвозмездное распространение среди избирателей печатных материалов (предвыборные программы, биографии лица, намечаемого на выдвижение в качестве кандидата в Президенты Республики, кандидата в Президенты Республики или иных буклетов, других информационных брошюр, календарей, открыток, наклеек информационного содержания), отмеченных логотипами или символикой, предназначенных для пропаганды лица, намечаемого на выдвижение в качестве кандидата в Президенты Республики, политической партии, выдвинувшей претендента в кандидаты на должность Президента Республики, либо кандидата в Президенты Республики.

Во время избирательной кампании избирателям запрещается раздавать мелкие предметы (например: ручки, тетради, значки, магниты, конфеты, чайные пакетики, различные пакеты с логотипами партий и/или кандидатов, цепочки для ключей, семена растений, отражатели-полоски, чашки и т. д.).

Статья 90(5) Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что голосование за вознаграждение, предложение голосовать за вознаграждение на выборах или во время референдума, грозит штрафом от 300 до 560 евро.

Статья 172 Уголовного кодекса предусматривает, что если лицо, использовавшее психическое насилие, обман или мошенничество в отношении другого лица, имеющего право участвовать в выборах или голосовать на референдуме, с целью повлиять на его или его волю, или эти действия были осуществлены против лица, имеющего право быть избранным, наказывается общественными работами или штрафами, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до четырех лет. Лицо, которое организовывало, систематически проводило вышеуказанные действия, или если выборы, или референдум в результате были признаны недействительными, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Юридическое лицо также несет ответственность за эти правонарушения.

Центральная избирательная комиссия в случае серьезных нарушений избирательного законодательства может принять решение об отзыве публикации списка кандидатов или об отмене регистрации кандидата и о признании выборов недействительными.

Лица, желающие сообщить о возможном нарушении избирательного законодательства, могут сделать это позвонив по номеру 112 или сообщив в Центральную избирательную комиссию по электронной почте по адресу rinkim@vrk.lt.

По номеру 1855 – главная информация для избирателя

Центральная избирательная комиссия приглашает использовать информационный телефонный номер 1855. Информационная служба действует с 6 февраля 2019 года. Информационная линия открыта с 7.00 до 20.00.

Короткий номер 1855 позволяет звонить из всех сетей операторов Литвы. Стоимость звонка – согласно тарифам вашего плана.

По телефону 1855 вы можете узнать:

указаны ли вы в списке избирателей;

в каком избирательном округе, участке вы можете проголосовать;

приспособлен ли избирательный участок для избирателей с ограниченными возможностями;

о возможности досрочного голосования, если вы не находитесь в своем избирательном участке в день выборов;

как голосовать, если вы заболели и не сможете поехать в свой избирательный участок в день выборов;

как связаться с избирательной комиссией самоуправления или участковой избирательной комиссией, узнать адрес комиссии.

Ваш голос должен быть услышан!

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики

Информация предоставлена ГИК