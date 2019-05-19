ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ

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Выборы в Европейский Парламент в Литовской Республике проводятся в воскресенье, приходящееся на тот период, когда во всех государствах-членах Европейского союза проходят выборы в Европейский Парламент. Дата выборов назначается Сеймом Литовской Республики не позднее чем за 6 месяцев до воскресенья, приходящегося на вышеуказанный период.

26 мая 2019 года будут проводиться выборы для избрания членов Европейского Парламента на места в Европейском Парламенте, предназначенные для Литовской Республики.

Число членов Европейского Парламента, избираемых в Литовской Республике, устанавливается правовыми актами Европейского союза. Члены Европейского Парламента избираются на 5-летний срок полномочий по одному многомандатному избирательному округу, охватывающему территорию всего государства, по пропорциональной избирательной системе путем преференциального голосования.

Так как 12 мая 2019 года Президент Литовской Республики не был выбран, одновременно с выборами в Европейский Парламент будет организовано повторное голосование (2 тур) выборов Президента Республики.

Данный источник информации позволит избирателям получить такую важную информацию о предстоящих выборах, как например: кто имеет право голосовать, о способах голосования, узнать даты и время голосования, узнать сведения о кандидатах и др.

Право голоса

Право избирать 26 мая 2019 года на выборах в Европейский Парламент имеют граждане Литовской Республики, а равно постоянно проживающие в Литве граждане других государств-членов Европейского союза, достигшие на день выборов возраста 18 лет. В выборах не участвуют лица, признанные судом недееспособными.

Голосовать или быть кандидатом на тех же выборах можно только в одном государстве-члене Европейского союза.

Лица, которые могут голосовать или быть кандидатами в Литовской Республике и в другом государстве-члене Европейского союза, обязаны определиться и голосовать или быть кандидатом только в одном государстве. Граждане государств-членов Европейского союза не могут голосовать или быть кандидатами, если они не имеют избирательного права в государстве-члене Европейского союза по месту происхождения.

Каждый избиратель имеет один голос для голосования за список кандидатов или кандидата, и этот голос равноценен голосу каждого другого избирателя. Все избиратели имеют равные права на свое волеизъявление относительно кандидатов при подаче голосов, предоставляющих преимущество, пяти кандидатам из того списка, за который они проголосовали, и эти предоставляющие преимущество голоса равноценны предоставляющему преимущество голосу каждого другого избирателя.

Лицо, которое голосует на одних и тех же выборах в Литовской Республике и другом государстве-члене Европейского союза либо голосует более чем на одном избирательном участке, несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Поскольку 26 мая 2019 года будут организованы повторные выборы Президента Республики, право избирать Президента Республики имеют граждане Литовской Республики, достигшие на день выборов возраста 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными.

Способы голосования

Досрочное голосование в самоуправлениях

Избиратели, которые по разным причинам в день выборов не могут прибыть для голосования на свой избирательный участок, имеют возможность проголосовать досрочно. Голосовать досрочно можно во всех зданиях самоуправлений в назначенные дни и часы: 20 – 24 мая 2019 года с 8.00 до 20.00.

При голосовании избиратель должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Голосование в специальных пунктах голосования

Голосовать в специальных пунктах могут те избиратели, которые в силу своего состояния здоровья или возраста находятся в учреждениях здравоохранения (кроме амбулаторных), социальных служб или опекунства, проходят обязательную или действительную военную службу, находящиеся на службе в международных миссиях за границей, избиратели, отбывающие наказание в виде ареста или лишения свободы.

Избиратели, желающие проголосовать в специальных пунктах для голосования, должны обращаться в администрации вышеуказанных учреждений.

Голосование на выборах в Европейский Парламент и на повторных выборах Президента Республики состоится в 2019 году 22-24 мая в установленные часы.

К избирателям с ограниченными возможностями приезжают не менее чем два члена участковой избирательной комиссии и наблюдатели за выборами. Избиратели, которые из-за физического недостатка не могут самостоятельно голосовать, могут доверить это другим лицам. Эти лица должны заполнить избирательные бюллетени в присутствии избирателя, в соответствии с его инструкциями и сохранить тайну голосования. Членам избирательной комиссии, наблюдателям за выборами запрещается голосовать за избирателей, а также принять наружный не заклеенный конверт для голосования.

Голосование на дому

Голосовать на дому могут избиратели с ограниченными возможностями здоровья, из-за болезни временно нетрудоспособные избиратели, избиратели, достигшие 70- летнего возраста и старше, если они по состоянию здоровья сами не могут прийти на избирательный участок в день выборов и подали просьбу избирателя по установленной Центральной избирательной комиссией форме о голосовании на дому.

Просьбы избирателей для голосования на дому, проживающих на территории конкретного избирательного участка, принимаются при вручении им карточки избирателя и заканчиваются в последнюю среду до дня выборов – 22 мая 2019 года.

Просьбы избирателей, которые временно проживают на территории конкретного избирательного участка и не включены в список избирателей данного избирательного участка, принимаются до 21 мая 2019 года.

Избиратели могут узнать координаты своей местной избирательной комиссии позвонив по номеру 1855 или на сайте комиссии www.vrk.lt.

Избиратель, который в силу физических недостатков или ограниченных возможностей не может сам заполнить просьбу о голосовании на дому или вручить ее в местную избирательную комиссию, может поручить эти действия выполнить вместо него члену своей семьи, соседу или ухаживающему за ним лицу, или члену комиссии. Эти лица подписываются под заявлением избирателя и указывают свое имя, фамилию и личный код.

Голосование на дому состоится 24–25 мая 2019 года c 8.00 до 20.00.

Голосование в день выборов

Свой избирательный участок можно найти на портале электронных услуг www.rinkejopuslapis.lt/mano-apylinke или по телефону – 1855. На выборах в Европейский Парламент и на повторных выборах Президента Республики избиратели имеют право голосовать на любом избирательном участке. Избирателям, голосующим не на местном избирательном округе и не в своем избирательном участке, а прибывшим голосовать на другой избирательный участок, надо будет подождать, пока конкретная участковая избирательная комиссия свяжется с избирательной комиссией самоуправления для уточнения информации о том, что прибывший голосовать избиратель не голосовал не на одном избирательном участке. Избирательная комиссия самоуправления предпринимает меры, гарантирующие, чтобы была исключена возможность избирателю голосовать дважды.

В день выборов – 26 мая 2019 г. – голосование будет проходить с 7.00 до 20.00. При голосовании в день выборов карточка избирателя не обязательна, при себе нужно иметь только документ, удостоверяющий личность избирателя.

Впервые избирателям Литовской Республики с нарушениями зрения будет предоставлена возможность голосовать лично и тайно. Центральная избирательная комиссия подготовила специальные избирательные бюллетени для выборов, которые позволят слепым и слабовидящим людям голосовать без помощи других.

Для лиц с нарушениями зрения, прибывшим в избирательный округ, будут выданы бюллетени для голосования, вложенные в специальные обложки. На обложках будут размещены поля, с помощью которых избиратели смогут отметить свой выбор. Все избирательные бюллетени для выборов будут вложены в отдельные обложки. На обложке выборов Президента Республики рядом с каждым полем для выбора шрифтом Брайля, будут отмечены номера кандидатов. Избиратели смогут узнать номера кандидатов в Президенты Республики в специально для этих выборов предназначенной публикации в шрифте Брайля, подготовленной Центральной избирательной комиссией. Обратите внимание, что, по закону, кандидаты в Президенты Республики должны располагаться в алфавитном порядке. Соответствующему кандидату в алфавитном порядке будет присвоен номер на обложке.

На обложке, предназначенной для выборов Европейского Парламента, в вертикальном порядке будут расположены поля, рядом с которыми шрифтом Брайля будут записаны номера списков кандидатов. Избиратели должны будут отметить – какой список кандидатов они поддерживают. Напоминаем, что списки кандидатов в Европейский Парламент составляются по жребию.

Внизу обложки по горизонтали также будет размещено пять полей, в которые избиратели будут иметь право записать номера выбранных кандидатов из списка, т. е. расставить рейтинг выбранным кандидатам. Расставлять рейтинг не обязательно. Если избиратель не расставил рейтинг, будет считаться, что он поддерживает выбор списка кандидатов в установленном партией (общественным избирательным комитетом), коалицией порядке.

О списках кандидатов и в них вписанных кандидатах, участвующих в выборах, избиратели смогут узнать из публикации, подготовленной для этих выборов в шрифте Брайля.

Чтобы обеспечить тайное голосования на выборах, избиратели будут иметь право забрать обложку, с помощью которой голосовали, то есть не нужно будет возвращать обложку избирательной комиссии.

Голосование за границей

Если избиратель проживает за границей или будет там находиться во время выборов, он имеет право присоединиться к избирателям, которые голосуют за границей, используя электронную систему регистрации на сайте www.rinkejopuslapis.lt , и подать запрос голосовать за границей.

В запросе на регистрацию избирателя для голосования за границей следует указать, каким способом избиратель желает голосовать 26 мая 2019 года на выборах в Европейский парламент и на повторных выборах Президента Республики:

по почте (документы для голосования будут отправлены по адресу проживания в иностранном государстве, указанном в заявке на регистрацию);

или лично голосовать в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях Литовской Республики в установленные дни и часы.

Напоминаем, что все избиратели, которые хотят голосовать за границей, должны зарегистрироваться снова – даже те избиратели, которые живут за границей и уже были включены в списки избирателей иностранных избирателей на предыдущих выборах или референдумах.

Избиратели, которые уже зарегистрированы для голосования на выборах в Европейский Парламент, считаются зарегистрированными на голосование на повторных выборах Президента Республики 26 мая 2019 г.

Кандидаты и их списки

Ознакомиться с кандидатами в Европарламент, зарегистрированными Центральной избирательной комиссией, можно на сайте www.vrk.lt, а также информация о них будет опубликована в следующем номере нашей газеты.

«Ловушка политической рекламы»

Центральная избирательная комиссия приглашает всех граждан внести свой вклад с целью обеспечения проведения справедливых выборов – просит сообщать о незаконно размещенной политической рекламе в следующих формах: в Интернете (новостные порталы, сайты учреждений, компаний и организаций, социальные сети), средствах внешней рекламы (рекламные щиты, тенты, плакаты, наклейки на транспорте, доски объявлений), других средствах (электронная почта и СМС).

Карту политической рекламы можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии www.vrk.lt.

Напоминаем, что в период политической кампании политическая реклама должна быть обозначена в установленном правовыми актами порядке с указанием источника средств и четко отделена от другой распространяемой информации. Запрещено распространение политической рекламы: на первой странице периодического печатного издания, если ее распространение противоречит Конституции и законодательству Литовской Республики.

Помимо установленных ограничений, распространение политической рекламы на этапе предвыборной агитации запрещается: безвозмездно, за исключением дискуссионных передач; на телевидении, за исключением дискуссионных передач и агитационных сюжетов продолжительностью не менее 30 секунд, в которых участник политической кампании информирует о политической программе или выступает по актуальным для общества вопросам.

Политическая реклама, не обозначенная в период политической кампании в соответствии с требованиями правовых актов или обозначенная без соблюдения требований правовых актов, считается скрытой политической рекламой и подлежит запрету. За ее распространение применяется установленная законодательством ответственность.

Запрещается оборудовать и распространять наружную политическую рекламу:

1) на сооружениях, в которых действуют органы и учреждения государственной власти, правоохранительные и другие государственные и муниципальные органы и учреждения;

2) на транспортных средствах и в общественном транспорте, принадлежащих государственным или муниципальным предприятиям, за исключением случаев, когда рекламные площадки или видео- вещательное оборудование принадлежат или передаются для использования третьим лицам, которым государственные или муниципальные предприятия не могут оказывать прямое или косвенное решающее влияние;

3) на автомобильных дорогах и их санитарно-охранных зонах, а также на улицах и рядом с ними, если она может заслонить технические средства регулировки движения, дорожные знаки, ухудшить видимость, ослепить участников движения, отвлечь их внимание и таким образом представлять собой опасность для участников движения, а также запрещается использовать рекламу, имитирующую дорожные знаки;

4) на скульптурах и памятниках;

5) на расстоянии 50 метров вокруг здания, в котором находится помещение для голосования;

6) без согласия владельца земли, сооружений или иных объектов, на которых либо в которых она оборудуется;

Наружная политическая реклама на охраняемых территориях и недвижимых ценностях культуры, а также на их территориях разрешается только по согласованию с государственным учреждением, ответственным за охрану ценностей культуры, и учреждением, уполномоченным учредителем охраняемой территории.

Лица, нарушившие установленные требования о порядке размещения и распространения политической рекламы, несут ответственность в соответствии с установленным законодательством.

Следует помнить, что избирательная агитация, невзирая на ее способы, формы и средства, запрещается за 30 часов до начала выборов и в день выборов до окончания голосования, за исключением постоянной визуальной агитации, вывешенной до начала этого запрета на проведение предвыборной агитации, и устранение которой включает в себя сложные действия. В период запрета проведения предвыборной агитации и досрочного голосования какие бы то ни было видео- и аудиосредства предвыборной агитации (за исключением тех, которые были выпущены Центральной избирательной комиссией) не могут находиться в помещении для голосования и на расстоянии 50 метров вокруг здания, в котором находится помещение для голосования.

Период запрета агитации на выборах в Европейский Парламент на выборах Президента Республики начнется 24 мая в 1.00 и закончится 26 мая в 20.00.

Запрет на подкуп избирателей

Центральная избирательная комиссия напоминает, что во время избирательной кампании выборов в Европейский Парламент, выборов Президента Республики и в день выборов запрещается прямо или косвенно покупать голоса избирателей.

С начала политической кампании по выборам в Европейский Парламент, т. е. с момента объявления даты выборов в Европейский Парламент до установленного законом окончания срока избирательной агитационной кампании и в день выборов запрещается прямая или косвенная купля голосов избирателей, поощрение посредством подарков или иного вознаграждения избирателей или лиц, имеющих избирательное право, участвовать или не участвовать в выборах и (или) голосовать за либо против одного или другого лица, намечаемого на выдвижение в качестве кандидата, кандидата либо списка кандидатов, а также обещание вознаграждения избирателям за голосование после выборов с целью воздействовать на волеизъявление избирателей в отношении конкретных политических партий, общественных избирательных комитетов или кандидатов либо лиц, намечаемых на выдвижение в качестве кандидатов, и таким образом препятствовать реализации избирательного права граждан.

Следует отметить, что в 2018 году изменение избирательного законодательства привело к отказу от раздачи мелких предметов. Тем не менее, законодательство предусматривает, что подкупом избирателей не считается изготовление или безвозмездное распространение печатных материалов (программы политической партии, избирательного комитета, списка кандидатов либо кандидата или лица, намечаемого на выдвижение в качестве кандидата, их биографии либо иных буклетов, календарей, открыток, наклеек информационного содержания), отмеченных логотипами или символикой политической партией, общественных избирательных комитетов, списком кандидатов, кандидатом или лицом, которое должно быть выдвинуто в качестве кандидата.

Подкуп избирателя — это подарок или иное материальное и нематериальное вознаграждение: деньги, товары для дома, определенные оплачиваемые работы, платные услуги, концерты, культурные мероприятия, поощрение с целью склонить избирателя к участию в выборах или не голосовать, голосовать за или против того или иного лица, списка кандидатов или определенных кандидатов.

Во время избирательной кампании запрещается раздавать избирателям мелкие предметы (например, ручки, тетради, значки, магниты, конфеты, чайные пакетики, пакеты с логотипами партий и/или кандидатов, цепочки для ключей, семена растений, отражатели-полоски, чашки и т. д.).

Статья 90(5) Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что голосование за вознаграждение, предложение голосовать за вознаграждение на выборах или во время референдума, грозит штрафом от трехсот до пятисот шестидесяти евро.

Статья 172 Уголовного кодекса предусматривает, что, если лицо, использовавшее психическое насилие, обман или мошенничество в отношении другого лица, имеющего право участвовать в выборах или голосовать на референдуме, с целью повлиять на его или ее волю, или эти действия были осуществлены против лица, имеющего право быть избранным, наказывается общественными работами или штрафами, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до четырех лет. Лицо, которое организовывало, систематически проводило вышеуказанные действия или если выборы или референдум были признаны недействительными, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Юридическое лицо также несет ответственность за эти правонарушения.

Центральная избирательная комиссия в случае серьезных нарушений избирательного законодательства может принять решение об отзыве публикации списка кандидатов или об отмене регистрации кандидата и о признании выборов недействительными.

Лица, желающие сообщить о возможном нарушении избирательного законодательства, могут сделать это позвонив по номеру 112 или написав в Центральную избирательную комиссию по электронной почте по адресу rinkim@vrk.lt.

Номер 1855 – главная информация для избирателя

Центральная избирательная комиссия приглашает использовать информационный телефонный номер 1855. Информационная служба действует с 6 февраля 2019 года. Информационная линия открыта с 7.00 до 20.00.

По короткому номеру 1855 можно звонить со всех сетей операторов Литвы. Стоимость звонка – согласно тарифам вашего плана.

По телефону 1855 вы можете узнать:

указаны ли вы в списке избирателей;

в каком избирательном округе, участке вы можете проголосовать;

приспособлен ли избирательный участок для избирателей с ограниченными возможностями;

возможность досрочного голосования, если вы не находитесь на своем избирательном участке в день выборов;

как голосовать, если вы заболели и не сможете приехать на свой избирательный участок в день выборов;

как связаться с избирательной комиссией самоуправления или участковой избирательной комиссией, узнать адрес комиссии.

Ваш голос должен быть услышан!

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики