Важная информация о выборах в органы местного самоуправления Литовской Республики, которые состоятся 3 марта 2019 года.

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Данный источник информации о ходе подготовки и проведения 3 марта 2019 года выборов в органы местного самоуправления Литвы позволит избирателям получить такую важную информацию, как например: кто имеет право голосовать, о способах голосования, узнать даты и время голосования, сведения о кандидатах, а также получить информацию о проекте “ловля политической рекламы”, что считается подкупом избирателей, какие санкции грозят за подкуп избирателей, а также информацию о коротком телефонном номере – 1855, по которому информационная служба будет отвечать на вопросы о провидении выборов.

Право голоса

Голосовать на выборах в органы местного самоуправления могут:

граждане Литовской Республики;

граждане другого государства – члена Европейского Союза, которые имеют право проживать на территории Литовской Республики;

другие лица, имеющие право постоянно проживать на территории Литовской Республики, и имеющие документ, подтверждающий это право;

лица в возрасте 18 лет и старше в день выборов;

постоянные жители самоуправлений.

Постоянными жителями самоуправления считаются лица, которые декларировали своё место жительства на территории этого самоуправления не менее чем за 90 дней до дня выборов (до 3 декабря 2018 года).

Если избиратель декларировал своё место жительства на территории другого самоуправления менее чем за 90 дней до дня выборов ( 4 декабря 2018 года и позже), он не может голосовать в новом самоуправлении и будет иметь право голосовать только в предыдущем самоуправлении, где декларировал своё место жительства ранее – не менее чем за 90 дней до дня выборов (до 3 декабря 2018 года).

В выборах не принимают участие лица, которые были признаны судом не дееспособным и у которых решением суда ограничено право голосовать.

Списки избирателей: их уточнение

Центральная избирательная комиссия составила списки избирателей. Избирательные комиссии самоуправлений начинают выполняют работу по уточнению списков избирателей.

Так как лица в списки избирателей включаются в соответствии с декларированным адресом проживания, то лица, которые декларировали свой адрес в самоуправлении (у которых точный адрес неизвестен и которые не относятся ни к одному конкретному избирательному округу), до 24 февраля имеют право подать заявление (Форма F5) в избирательную комиссию или заполнить электронную заявку на портале электронных услуг «Страница для избирателей» www.rinkėjopuslapis.lt для внесения в избирательные списки конкретного избирательного участка.

Лица, которые сменили место жительства в одном и том же самоуправлении не менее чем за 90 дней до дня выборов (т. е. до 3 декабря 2018 года), также имеют право подать заявку на перевод с одного избирательного участка на другой в том же самоуправлении.

Выбрать, где можно голосовать в выборах в органы местного самоуправления, можно на веб-сайте портала по адресу www.rinkejopuslapis.lt/mano-apylinke или по телефону – 1855.

Способы голосования

Досрочное голосование в самоуправлениях

Избиратели, которые по разным причинам не могут проголосовать на избирательных участках в день выборов, имеют возможность проголосовать досрочно. Проголосовать Досрочное голосование будет проводиться в предоставленные дни и часы во всех зданиях самоуправлений: 27–28 февраля 2019 года С 8:00 до 20:00 часов (во время повторного голосования: 13–14 марта 2019 года, с 8:00 до 20:00 часов). При голосовании избиратель должен будет предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Голосование в специальных пунктах голосования

Голосовать в специальных пунктах могут те избиратели, которые в силу своего состояния здоровья или возраста находятся в учреждениях здравоохранения (кроме амбулаторных), социальных служб или опекунства, или проходят обязательную или фактическую военную службу, присутствуют в миссиях и не могут прийти в избирательный участок, либо арестованы, лишены свободы или содержаться под стражей. Голосование в специальных пунктах состоится в 2019 году 27 февраля–1 марта в установленные часы (во время повторного голосования: 13-15 марта 2019 г.).

К избирателям с ограниченными возможностями (если они того пожелают) приезжают не менее двух членов участковой избирательной комиссии и наблюдатели за выборами. Избиратели, которые из-за физического недостатка не могут самостоятельно голосовать, могут доверить это другим лицам. Эти лица должны заполнить избирательные бюллетени в присутствии избирателя в соответствии с его инструкциями и сохранить тайну голосования. Членам избирательной комиссии, наблюдателям за выборами запрещается голосовать за избирателей, а также принять наружный не заклеенный конверт для голосования.

Голосование на дому

Голосовать на дому могут избиратели с ограниченными возможностями, из-за временной болезни, в возрасте 70 лет и старше, если они сами не могут прийти на избирательный участок в день выборов и, если они подали запрос голосовать на дому в форме, установленной Центральной избирательной комиссией.

Просьбы избирателей голосовать на дому подаются в окружные избирательные комиссии или через портал www.rinkejopuslapis.lt. Запросы на голосование на дому для избирателей, проживающих в определенном избирательном округе, принимаются во время выдачи карточки избирателя и заканчиваются в последнюю среду перед днём ​​выборов.

Запросы избирателей, которые временно проживают на конкретной избирательной территории, и не включены в список избирателей этого избирательного округа, принимаются до последнего вторника перед днем ​​выборов.

Избиратель, который из-за физического недостатка не может сам выполнить запрос на голосование на дому или передать его в местную избирательную комиссию, может назначить эти действия выполнить своему члену семьи, соседу или заинтересованному лицу, или члену комиссии. Эти лица подписывают заявление избирателя и указывают свое имя, фамилию и персональный код.

При проведении выборов в местные органы самоуправлений, голосование на дому состоится в 2019 году 1–2 марта c 8:00 до 20:00 часов (во время повторного голосования: 15-16 марта 2019 года c 8:00 до 20:00 часов).

Голосование в день выборов

Свой избирательный участок можно найти на портале электронных услуг «Rinkėjo puslapis», www.rinkejopuslapis.lt/mano-apylinke или по телефону – 1855. На выборах в местные органы самоуправления избиратели имеют право голосовать в любом избирательном участке своего самоуправления. Избирателям, голосующим в местном избирательном округе, надо будет подождать, пока участковая избирательная комиссия свяжется с избирательной комиссией самоуправления.

Голосование на выборах в местные органы самоуправления состоится в 2019 году 3 марта с 7 часов утра до 20:00 часов вечера (повторное голосование: 17 марта 2019 года с 7 часов утра до 20:00 часов вечера).

Голосуя в день выборов, при себе избиратель должен иметь документ, удостоверяющий его личность.

Кандидаты и их списки

Кандидаты и их списки в каждом самоуправлении публикуются на веб-сайте Центральной избирательной комиссии www.vrk.lt.

«Ловушка политической рекламы»

Центральная избирательная комиссия приглашает всех граждан внести свой вклад с целью обеспечения проведения справедливых выборов – просит сообщать о незаконно размещенной политической рекламе в следующих формах: Интернет (новостные порталы, сайты учреждений, компаний и организаций, социальные сети), средства внешней рекламы (рекламные щиты, тенты, плакаты, наклейки на транспорте, доски объявлений), другие меры (электронная почта и СМС).

Вы можете найти карту политической рекламы Центральной избирательной комиссии на сайте www.vrk.lt.

Запрет на подкуп избирателей

Начиная с 2019 года, в преддверии избирательной кампании местных органов самоуправлений, организаторы выборов получают сообщения о возможных подкупах избирателей. Центральная избирательная комиссия напоминает, что во время избирательной кампании местных органов самоуправлений и в день выборов запрещается прямо или косвенно покупать голоса избирателей.

Подкуп избирателя — это подарок или иное материальное и нематериальное вознаграждение: деньги, товары для дома, определенные оплачиваемые работы, платные услуги, концерты, культурные мероприятия, поощрение с целью склонить избирателя к участию в выборах или не голосовать, голосовать за или против того или иного лица, списка кандидатов или определенных кандидатов. Запрещается обещать вознаграждать избирателей после выборов, влиять на волю избирателей в отношении конкретных политических партий, общественных избирательных комитетов, кандидатов или лиц, которые планируют выдвигать свои кандидатуры, и тем самым препятствовать гражданам осуществлять свои избирательные права.

Следует отметить, что в 2018 году изменение избирательного законодательства привело к отказу от раздачи мелких предметов. Тем не менее, законодательство предусматривает, что распространение печатных материалов (предвыборные программы, биографии или другие информационные брошюры, календари, открытки, наклейки), отмеченных логотипами или символикой политической партией, общественных избирательных комитетов, списком кандидатов, кандидатом или лицом, которое должно быть выдвинуто, не должно рассматриваться как подкуп избирателей.

Во время избирательной кампании избирателям запрещается раздавать мелкие предметы (например, ручки, тетради, значки, магниты, конфеты, чайные пакетики, пакеты с логотипами партий и / или кандидатов, цепочки для ключей, семена растений, отражатели-полоски, чашки и т. д.).

Статья 90(5) Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что голосование за вознаграждение, предложение голосовать за вознаграждение на выборах или во время референдума, грозит штрафом от трехсот до пятисот шестидесяти евро.

Статья 172 Уголовного кодекса предусматривает, что если лицо, использовавшее психическое насилие, обман или мошенничество в отношении другого лица, имеющего право участвовать в выборах или голосовать на референдуме, с целью повлиять на его или ее волю, или эти действия были осуществлены против лица, имеющего право быть избранным, наказывается общественными работами или штрафами, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до четырех лет. Лицо, которое организовывало, систематически проводило вышеуказанные действия или если выборы, или референдум были признаны недействительными, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Юридическое лицо также несет ответственность за эти правонарушения.

Центральная избирательная комиссия в случае серьезных нарушений избирательного законодательства может принять решение об отзыве публикации списка кандидатов или об отмене регистрации кандидата и о признании выборов недействительными.

Лица, желающие сообщить о возможном нарушении избирательного законодательства, могут сделать это по номеру – 112 или в Центральную избирательную комиссию по электронной почте по адресу rinkim@vrk.lt.

Информация для избирателя – короткий номер 1855

Центральная избирательная комиссия приглашает использовать информационный телефонный номер – 1855. Информационная служба действует с 6 февраля 2019 года. Информационная линия открыта с 7:00 до 20:00 часов.

Короткий номер – 1855 позволяет звонить из всех сетей операторов Литвы. Стоимость звонка – согласно тарифам вашего плана.

По телефону – 1855 вы можете узнать:

указаны ли вы в списке избирателей;

в каком избирательном округе, участке вы можете проголосовать;

приспособлен ли избирательный участок для избирателей с ограниченными возможностями;

возможность досрочного голосования, если вы не находитесь в своем избирательном участке в день выборов;

как голосовать, если вы заболели и не сможете поехать в свой избирательный участок в день выборов;

как связаться с избирательной комиссией самоуправления или участковой избирательной комиссией, узнать адрес комиссии.

Услуга будет предоставлена ​​на литовском языке, но при необходимости можно будет найти нужную информацию на английском и русском языках.