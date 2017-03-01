Важнее роста финансирования обороты то, куда эти средства направляются – генерал США Б. Ходжес

Находящийся в среду в Литве командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес приветствует планы Вильнюса выделить на оборону в следующем году более 2% от ВВП, однако акцентирует, так также важно и то, как эти средства будут тратиться.

“Прежде всего, поздравления, но еще более важно то, как Литва планирует потратить эти деньги. Я считаю, что модернизация сил важна, (…) вы также должны инвестировать в персонал”, – заявил генерал США в среду после встречи с командующим вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом.

По его словам, Литва могла бы воспользоваться ростом оборонного финансирования для привлечения лучших специалистов в армию, начиная с профессиональных военных и заканчивая унтерофицерами.

С представителями Литвы Б.Ходжес обсудил ситуацию в сфере безопасности Литвы, реализацию дальнейших планов НАТО по политике сдерживания в Литве, вопросы дислокации батальона и военной подготовки.

Гость отметил лидерство Литвы не только в инвестициях в собственную безопасность, но и в участии в международных операциях.

Во вторник Госсовет по обороне (ГСО) Литвы предложил выделить на оборону 2,07% внутреннего валового продукта (ВВП), это дополнительные 149 млн. 200 тыс. евро.

BNS

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