Важнейшее экономическое событие Литвы в 2018

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Важнейшим экономическим событием Литвы в 2018 году стало вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), утверждают опрошенные BNS экономисты.

Информационное агентство BNS попросило шестнадцать экономистов и экспертов выбрать из 13 наиболее важных событий три, которые оно считает наиболее значимыми.

Тринадцать респондентов считают, что вступление Литвы в ОЭСР было самым важным, а к десяти наиболее важным событиям относят и налоговую реформу.

Далее следуют начатое немецким гигантом Continental строительство завода компонентов электроники для автомобилей в Каунасе за 95 млн евро, соглашение между странами Балтии, Польшей и Европейской комиссией о синхронизации до 2025 года Балтийских сетей электроэнергии с континентальной Европой.

После длившихся три года переговоров Литва 3 мая была официально приглашена присоединиться к Конвенции ОЭСР, а Договор о присоединении был подписан в конце мая.

«Членство в ОЭСР является признанием экономической зрелости Литвы и серьёзным дополнительным фактором её репутации и известности», — отметила Индре Гените-Пикчене, главный аналитик банка Luminor.

Альгирдас Барткус, доцент экономического факультета Вильнюсского университета, считает, что членство в ОЭСР — это серьёзное изменение имиджа страны, оно увязывается с сильной защитой инвестиций, приемлемыми стандартами и условиями бизнеса, что, по его мнению, имеет решающее значение для привлечения инвестиций. Кроме того, считает он, членство в ОЭСР может повлиять и на кредитные рейтинги страны, которые напрямую влияют на цену заимствований.

Девять опрошенных BNS аналитиков считают, что наиболее важным экономическим событием является принятая Сеймом и вступающая в силу с января налоговая реформа, что, по мнению экспертов, будет иметь долгосрочные последствия. Реорганизация предусматривает консолидацию связанных с трудовыми отношениями налогов на стороне работников, введение 20 и 27% ставки подоходного налога с физических лиц (ПНН) увеличение размера необлагаемого налогом дохода (ННД) и расширение сферы его применения.

«Это будет не столько экономическое, сколько ментальное изменение. Кроме того, налоговая система станет проще и понятнее. Вместо понятий «цена рабочего места», «зарплата на бумаге» и «зарплаты на руки» мы, наконец, получим чёткие и прозрачные «до уплаты налогов» и «после уплаты налогов», — отмечает президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

Лаура Гальдикене, старший экономист банка Swedbank, говорит, что налоговая реформа затронет многих жителей страны, повысит их покупательную способность и, возможно, уменьшит тень в трудовых отношениях.

Александр Изгородин, экономический советник компании SME Finance, говорит, что после того как Continental начала инвестировать в Литве, страна получила и признание международного гиганта производства и машиностроения.

Пятеро опрошенных экономистов считают, что инвестиции в Каунасской СЭЗ Continental являются одним из важнейших экономических событий 2018 года.

«Приход Continental в литовский промышленный сектор может стать ледоколом для инвестиций других промышленных компаний в Литве и сыграть такую же роль, что и прибытие Barclays в литовский сектор услуг в 2009 году», — убеждён главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Трое опрошенных считают, что значительными были и решения повысить примерно на 15% цены на природный газ и электроэнергию. Трое других опрошенных экономистов также убеждены, что обнародованные в этом году планы международной компании Moody’s Corporation открыть новый европейский офис в Вильнюсе являются так же значительными. Три эксперта в качестве одного из самых важных событий выбрали сделку по слиянию торговых сетей между Rimi и Iki.

BNS