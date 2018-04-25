Важнейшие экономически события Литвы на следующей неделе

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа.
Премьер-министр Саулюс Сквярнялис побывает в Укмергском районе.
Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис посетит Израиль.
Банк Siauliu bankas опубликует финансовые результаты за шесть месяцев этого года.
ВТОРНИК, 7 августа.
Туроператор Novaturas опубликует финансовые результаты за шесть месяцев.
СРЕДА, 8 августа.
В 9.30 туроператор Novaturas обсудит на интернет-семинаре полугодовые результаты компании.
В 13 час. планируется заседание и совещание правительства.
В 11 час. Департамент статистики опубликует июльские показатели изменения цен на потребительские товары и услуги.
Производитель ДВП и гигиенической бумаги Grigeo опубликует финансовые результаты за шесть месяцев.
ЧЕТВЕРГ, 9 августа.
В 9.30 планируется заседание Комиссии по контролю над ценами и энергетикой.
В 11 час. Департамент статистики опубликует июльские показатели изменения цен на промышленные товары и услуги, данные сектора внешней торговли.
ПЯТНИЦА, 10 августа.
Завершится тендерное предложение на скупку акций пивзавода Gubernija.
Молокозавод Vilkyskiu pienine опубликует июльские результаты продаж.
В 11 час. Департамент статистики объявит данные занятости за четвертый квартал и показатели безработицы.
BNS