Важнейшие экономически события Литвы на следующей неделе

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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис побывает в Укмергском районе.

Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис посетит Израиль.

Банк Siauliu bankas опубликует финансовые результаты за шесть месяцев этого года.

ВТОРНИК, 7 августа.

Туроператор Novaturas опубликует финансовые результаты за шесть месяцев.

СРЕДА, 8 августа.

В 9.30 туроператор Novaturas обсудит на интернет-семинаре полугодовые результаты компании.

В 13 час. планируется заседание и совещание правительства.

В 11 час. Департамент статистики опубликует июльские показатели изменения цен на потребительские товары и услуги.

Производитель ДВП и гигиенической бумаги Grigeo опубликует финансовые результаты за шесть месяцев.

ЧЕТВЕРГ, 9 августа.

В 9.30 планируется заседание Комиссии по контролю над ценами и энергетикой.

В 11 час. Департамент статистики опубликует июльские показатели изменения цен на промышленные товары и услуги, данные сектора внешней торговли.

ПЯТНИЦА, 10 августа.

Завершится тендерное предложение на скупку акций пивзавода Gubernija.

Молокозавод Vilkyskiu pienine опубликует июльские результаты продаж.

В 11 час. Департамент статистики объявит данные занятости за четвертый квартал и показатели безработицы.

BNS