Важное новшество о пересдаче экзаменов по теории

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С 1 октября вступит в силу новый порядок, который не позволит мошенничать на экзаменах по теории в Regitra. Если недобросовестного человека «поймают» во время экзамена, то повторная сдача экзамена будет разрешена ему только через год. Tакое решение еще больше отпугнет будущих водителей от попыток более легким путем получить водительское удостоверение.

Это ограничение будет применяться к тем лицам, которые в экзаменационном классе пользуются литературой, очками, не предназначенными для коррекции зрения, фотоаппаратами, мобильной связью, а также другими средствами приема и передачи информации, за исключением тех случаев, когда это необходимо по медицинским причинам, например, это касается слуховых аппаратов. А также и тогда, когда они говорили с другими лицами, или по просьбе работника отказались показать, нет ли у них во время экзамена запрещенных к использованию средств приема и передачи информации.

«Таких случаев, когда мы подозреваем, что человек пытается нечестно сдать экзамен, в месяц бывает примерно 1-2. Чаще всего пытаются использовать видео- и

аудиопередающие устройства. Встречаются и попытки сдать экзамен за другого человека.

До сих пор такие случаи мы передавали полиции. Так будем поступать и впредь, только, по нашему мнению, дополнительные ограничения еще больше побудят людей задать себе вопрос: стоит ли так рисковать?» — говорит заместитель генерального директора Regitra Саулюс Шуминас.

По словам Шуминаса, важно осознать, что участие в общественном движении – это большая ответственность, поэтому мошенничеству тут совсем не место.

Вопросы, задаваемые на экзамене по теории, тесно связаны с практическими ситуациями. Таким образом прилагаются усилия, чтобы начинающий водитель перед тем как включиться в реальное движение, уже продумал, как избегать аварийных ситуаций или как поступать в определенных условиях и не растеряться.

Экзамены по теории в Regitra проводятся группами.

Перед тем как начать отвечать на вопросы теста, работник проверяет идентичность экзаменуемого лица, все ли сидят на отведенных им местах, а также знакомит экзаменующихся с их правами и обязанностями. Следует отметить, что классы, где сдают экзамены по теории, снабжены камерами и в них проводится видеозапись.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ