Вдовьи пенсии заменят выплатами одиноким людям?

С января почти на 7% вырастут вдовьи пенсии, однако в будущем повышать их не планируется. Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис утверждает, что пенсию в 22,46 евро (такова она с января) хотят заменить на выплату одиноким людям, которую получали бы не только вдовцы и вдовы, но и все одинокие лица.

Председатель парламентского Комитета по аудиту консерватор Ингрида Шимоните эту идею поддерживает и считает, что пенсия одинокого человека «была бы правильней». Член парламентскогоо комитета по социальным вопросам и труду «крестьянин» Томас Томилинас говорит, что сейчас подвергаются дискриминации лица, не получающие таких пенсий – никогда не состоявшие в браке или разведенные.

Социал-демократ Альгирдас Сисас убежден, что, приняв решение платить выплаты одиноким лицам, следовало бы проверять их финансовое положение.

Руководитель Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас считает, что следовало бы повысить пенсии по старости, а не вдовьи выплаты – они повышаются меньше, чем пенсии.

«Мы наметили в планах правительства создать в 2019 году систему перехода от вдовьих пенсий к пенсии одинокого лица. Есть небольшая разница – жил ли ты вместе с супругом или без, одинокому трудно прожить на одну пенсию, поэтому эта прибавка платилась бы всем одиноким людям – по крайней мере, есть такие планы», – сказал BNS министр Кукурайтис. Он прогнозировал, что такую выплату люди смогут получать с 2020 года.

«Таковы планы, если у нас будут возможности, то эту систему запустим раньше», – пообещал Кукурайтис. По его словам, пока что дискуссии о размере такой выплаты не происходят, обсуждается только сам принцип поддержки одинокого человека специальной выплатой.

Шимоните считает, что пенсия одинокого человека «была бы правильней».

«Такое решение принять во внимание то, что человек – в принципе одинокий пенсионер, – более правильное, чем вдовья пенсия. Ясно, что больше всех нуждаются одинокие пенсионеры, и это касается не только тех, кто состоял в браке, но сейчас вдовствует, поэтому им в одиночку трудно справиться с такими расходами, но это касается и тех, кто просто одинокий, потому что никогда не состоял в браке или давным-давно лишился второй половины», – сказала Шимоните.

Томилинас также считает, что выплаты, соответствующие вдовьим пенсиям, должны получать все одинокие лица.

«Чем меньше дискриминации, чем меньше привязанности к браку, тем лучше – тем система гибче. Разумеется, с потерей супруга возникают серьезные проблемы, но они есть и у тех людей, у которых нет детей, у тех, у кого они есть, но все равно они одиноки», – рассуждал парламентарий.

Сисас предлагает перед выплатой таких пособий тестировать финансовое положение будущих получателей, тогда будет оказываться поддержка тем, кто больше всего в ней нуждается.

«С начала каденции мы (правящие – BNS) подняли пенсии уже на 60 евро. Это вдвое, почти втрое большее повышение, чем вдовьи пенсии. Поэтому вопрос – имеет ли это смысл. Может, эти деньги нужно собрать воедино и выплачивать еще более высокие пенсии? Может, тогда в конце парламентской каденции добьемся, чтобы средняя пенсия составляла 400 евро? Над этим можно было бы подумать…

Не назначать новых вдовьих пенсий, не ломать голову над выплатами одиноким лицам, а укреплять пенсионную систему, чтобы были более нормальные пенсии», – утверждал Якялюнас.

Кукурайтис говорит, что величина выплаты, вероятнее всего, будет увязана с корзинкой минимальных потребностей – новым показателем расчета выплат социальной защиты, который вступит в силу с 2019 года и по нынешним подсчетам должен составит 238 евро.

По данным «Содры», на декабрь 2016 года было более 219 тысяч получателей вдовьих пенсий: 29,7 тысячи мужчин и 189,4 тысячи женщин.

В 2016 году в качестве вдовьих пенсий было выплачено около 59 млн евро, план 2017 года – 58 млн евро.

У многих вдов и вдовцов пенсия составляет 21 евро, она выплачивается с 2007 года. Некоторые жители получают несколько большие или меньшие пенсии, потому что в разные годы существовал неодинаковый порядок их назначения.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1194) 11 января, Линас Кукурайтис, пенсии