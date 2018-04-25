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Уже скоро, 23 ноября, в кинотеатрах начнется показ комедийной драмы «Вечная жизнь Александра Христофорова», которая позволит с юмором взглянуть на важные вещи.

Александр Иванович Христофоров (в исполнении Алексея Гуськова) когда-то был известным актером, которому всего было достаточно в профессиональной и личной жизни. Эти времена давно прошли. Теперь Александр Иванович не получает нормальных ролей, поэтому он зарабатывает на жизнь, играя римского легионера в историческом парке развлечений. Сын-подросток не разговаривает с ним, а жена вообще думает, что он представляет собой реальную угрозу для общества. Окончательный «подарок» Александр получает от врачей, сообщивших, что жить ему остался месяц, может, меньше. Короче, крышка.

Потерянный, напуганный, нервничающий и вообще не знающий, что ему делать, Александр решает найти утешение в группе психологической помощи. Здесь собравшимся горемыкам пытается помочь психотерапевт Марго (актриса Оксана Фандера), у которой самой есть проблемы со сдерживанием гнева. И здесь случается чудо – благодаря знакомству с этой интригующей женщиной судьба подбросила Александру неожиданную возможность исправить ошибки, сделанные в жизни. Не боясь что-то потерять, Александр решает кардинально изменить свою жизнь в оставшееся ему время.

Лента, рассказывающая о серьезных вещах с искренним юмором, неизбежно заставит вас задуматься о важном, о неизбежных ошибках в жизни и о возможности их исправить до последнего вздоха. Надо только осмелиться.

Сценарист и режиссер фильма Евгений Шелякин обе эти ипостаси и до этого прекрасно сочетал в лентах «О любви. Только для взрослых» и «Пятница». Актер Алексей Гуськов, сыгравший главного героя, известен любителям кино всего мира по фильму «Концерт», номинированному на «Золотой Глобус». В фильме «Концерт» он также сыграл главную роль.

Фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова» в кинотеатрах Литвы с 23 ноября.

Жанр: комедийная драма

Страна: Россия.

Информация «Garsų pasaulio įrašai»