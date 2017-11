Ведомство Э. Вайтекунаса занималось самоуправством

Главный административный суд Литвы постановил, что решение возглавляемой Эдмундасом Вайтекунасом Литовской комиссии по радио и телевидению о запрете трансляции программы «Территория заблуждений» на телеканале «Рен-ТВ Балтик», принятое более двух лет назад, незаконно.

В январе 2015 года комиссия запретила на три месяца ретрансляцию программы «Территория заблуждений». По их мнению, в передаче якобы недостоверно преподносилась информация о событиях на Украине, а также прослеживались подстрекательство к войне и ненависть к украинскому народу.

Административный суд рассмотрел жалобу компании и постановил, что комиссия допустила процедурное нарушение. Она должна была принимать решение о запрете передачи, основываясь на положениях, предусмотренных для компаний, зарегистрированных в Евросоюзе.

Компания Baltic Media Alliance Ltd. международная медиагруппа, которая предоставляет услуги вещания для всех стран Балтии, зарегистрирована в Великобритании.

«В Законе об информировании общества ограничение предоставления аудиовизуальных медийных услуг связано не с отдельными государствами, производящими программы, а с государством, из которого аудиовизуальная медийная услуга предоставляется», — говорится в решении суда.

Baltic Media Alliance Ltd. пока не ответил, намерен ли он судиться с комиссией по поводу возмещения ущерба.

«По нашей информации, истец, британская компания Baltic Media Alliance Ltd. в данный момент рассматривает решение суда. Мы пока не информированы о принятых решениях по поводу дальнейших действий», – указали в представительстве Baltic Media Alliance Ltd., сообщает BNS.

Baltic Media Alliance Ltd. – транслятор, имеющий в Великобритании лицензию на трансляцию в Литве.

Инф. “ЛК”

