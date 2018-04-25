Ведомство по охране конституции ФРГ: российские спецслужбы активно шпионят за Германией, но не пытались влиять на ход выборов

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Шпионаж, по заверению немецкой спецслужбы, ведется во всех сферах «политики, экономики, науки, техники, вооружения».

«Большое значение для них играют в особенности те сферы политики, в которых могут быть приняты решения, способные влиять на российские интересы. Это сферы политики объединений внутри НАТО и ЕС и внешней политики Германии», — сказано в документе.

При этом Ведомство по охране конституции ФРГ не считает, что Россия пыталась влиять на ход парламентских выборов в Германии в 2017 году. «После российского вмешательства в президентские выборы в США и Франции, а также множественных попыток российских кибератак на немецкий бундестаг, политиков, партии и политические фонды опасения вмешательства России в немецкую избирательную кампанию не оправдались», — сказано в докладе.

Более того, к началу выборов в Германии активность кибератак из России даже «снизилась», отмечают авторы документа.

NEWSru.com