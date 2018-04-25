Ведомство президента Литвы призывает искать другие варианты авиаперевозок руководства

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Президентское ведомство Литвы во вторник призвало «искать другие варианты» перевозки руководства страны воздушным транспортом после того, как один самолет Spartan Вооруженных сил (ВС) страны дважды ломался за два последних дня.

Эту позицию пресс-служба президента Дали Грибаускайте представила в связи с тем, что из-за неполадки самолета Spartan ВС Литвы глава государства в минувшее воскресенье не смогла вылететь на празднование столетия независимости Латвии в Риге, а премьер-министр Саулюс Сквярнялис — вернуться после визита из Брюсселя в понедельник вечером.

«В последнее время самолет Spartan часто ломается, поэтому целесообразно искать другие варианты, которые были бы выгодны и армии, и при перевозке руководителей государства», — указала пресс-служба президента в ответе BNS.

Премьер-министр С. Сквярнялис во вторник заявил, что Литве нужен самолет для руководства страны или других делегаций, так как перевозить их на портящихся военных самолетах небезопасно.

По его словам, Министерство обороны уже «довольно давно» ищет варианты, какой самолет можно было бы приобрести или взять в аренду.

У ВС Литвы в общей сложности три транспортных самолета Spartan, один из них после прошлогодней поломки еще находится на ремонте.

BNS