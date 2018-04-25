Великий Макарий Египетский

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Впервые я увидел живых монахов в Питере на Московском вокзале. А может, это были не монахи, а только послушники, или семинаристы. Просто в толпе шли два паренька в черных подрясниках, с «хипповскими» котомками за плечами и оживленно о чем-то беседовали. Жиденькие бородки, длинные волосы. Словом, если бы не черные длинные одеяния, я б на них внимания не обратил – хиппи и хиппи. Мало ли их было тогда. Я сам под них «косил».

Было это в те «застойные» времена, когда широкой общественности о монастырях знать было не положено, да и самих монастырей было, особенно в России, раз-два и обчелся. О Вильнюсском Свято-Духовом я тогда и не слышал (в Литве не бывал), а в Загорске совтуристам ни семинаристов, ни лаврских насельников не «показывали».

Все монастыри в советские годы были закрыты. Лишь к концу войны возродилась Троице-Сергиева Лавра. Печальной участи избежали те обители, которые находились на территориях, вошедших в состав СССР перед Великой Отечественной. Среди них и наш монастырь Святого Духа, и Пюхтицкий, и Псково-Печерский (Печоры до войны были в Эстонии), и Почаевская Лавра. Лишь в последние десятилетия прошлого века возродились великие обители прошлого – Оптина Пустынь, Валаам, Соловки, Серафимо-Саровский и многие другие. Появилось немало новых обителей в России.

Монашество возникло в IV веке. Первые христиане имели возможность доказать свою любовь через мученичество. Об этом мы уже не раз говорили. К тому же они, существуя во враждебном языческом окружении, вели строгий, аскетический образ жизни. В начале IV века ситуация изменилась. Благодаря Миланскому эдикту (313 г.) гонения прекратились, крещение принимало все больше и больше людей, многие из которых внутренне не были готовы к подвигу. Да и жизнь их стала безопасной и благополучной. А это, как мы знаем по себе, расслабляет. И в массе огонь любви ко Христу стал угасать. В целом жизнь христиан становилось более мирской, языческие и варварские соблазны уже перестали восприниматься как грех, богатство, развлечения, плотские утехи становились в порядке вещей.

Но с таким положением не могли смириться те, в ком еще был жив дух первых последователей Христа. И они стали уходить от мира, чтобы предаться молитве. Выпросить у Бога прощения за себя и этих «новых» христиан. Уходили они в пустыню, самую настоящую — безлюдную, песчаную и безводную. Основоположником монашества был Антоний Великий, который поселился в Фиваиде (район Сахары на севере Египта). Будучи отшельником (анахоретом), он не замыкался в отшельничестве – к нему шли люди за советом, молитвой, исцелением. Были у него и ученики, с которыми он делился своим богатым духовным опытом (85 лет прожил Антоний в пустыне, дожив до 105-летнего возраста.)

Одним из его учеников был Макарий Великий. День его памяти мы празднуем 1 февраля (19 января по ст.ст.). Родился он в 301году в Нижнем (северном) Египте. Похоронив своих престарелых родителей, удалился в пустыню. Через три года пришел к Антонию Великому, поселился с ним и стал его учеником. Благодаря общению с отцом монашества уже к 30-ти годам Макарий становится опытным иноком. Его называют юношей-старцем. В 40 лет он – авва (наставник).

Но жизнь подвижника не была безоблачной. Первые отшельники никогда не порывали связь с миром. Вот от мира и неоднократно получал тяжелые испытания Макарий. Был такой случай. В соседней деревне забеременела девушка, а отцовство приписала Макарию. Он тогда только начинал свое подвижничество. Жестоко избили его жители деревни. В наказание за клевету беспутная дуреха долго не могла разродиться. Пока не призналась в обмане. После этого ушел Макарий к Антонию.

Еще один случай из жизни старца, который говорит о его смирении. Уже будучи аввой, застал он в своей келье вора, который нагружал его вещи на стоявшего неподалеку осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем!»

Немало богословских трудов (около шестидесяти) осталось после Макария. В них он обобщил свой богатый духовный опыт. Для примера — всего лишь одна его мысль: «Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». Очень современно, не правда ли? И добавить нечего, остается только задуматься, да тяжко вздохнуть.

Много исцелений совершил преподобный Макарий, из разных мест к нему шли люди за помощью, советом, молитвой. Шестьдесят лет прожил он в мертвой для мира пустыне и мирно скончался в глубокой старости, дожив почти до ста лет. Мощи его покоятся в Италии, в г. Амальфи.

А зачем современный человек уходит в монастырь? Что им движет? Боязнь мира, желание избежать житейских проблем, несчастная любовь? Одним словом, слабость? Думаю, что от всего этого за монастырскими стенами не спасешься. Пожалуй, из перечисленных мной вариантов подходит только один. Любовь. Но не несчастная, а, напротив, счастливая. Счастливая Любовь к Богу.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви