Великий пост – весна духа

Дорогие читатели, наступил период Великого поста. Каждый год перед празднованием Святой Пасхи люди, в соответствии с древней аскетической традицией Церкви, добровольно налагают на себя определенные пред Богом обязательства. Цель поста это, прежде всего, духовное упражнение, наша малая, если можно так выразиться, жертва Богу. Здесь от человека требуется совершение определенного усилия на содержащийся в идее поста призыв Иисуса Христа. Добровольный пост — это некий показатель нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им Самим. Так пытаемся ли мы, христиане, любить Бога? Помним ли, что Он во главе нашей жизни, или, продолжая гоняться за иллюзиями, это забываем?

Один из Давидовых псалмов говорит о том, что «Жертва Богу — дух сокрушенный» (Пс. 50, 19). Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи или развлечений, и даже от насущных дел, а в том, чтобы отказаться от того, что всецело поглощает нас и удаляет от Бога. Пост должен в итоге привести нас, постящихся, к духу сокрушенному, к состоянию видения своих несовершенств, болезней духовных. Только увидев все это внутреннее нестроение нашего духа, можно начинать успешное противостояние.

Пост и механизм его соблюдения в Православной церкви регламентируются книгой, имя которой есть Устав, или по-гречески Типикон. Исследователь и ученый Михаил Скабалланович так писал о Типиконе: «Книга с таким заглавием хочет не столько узаконить его малейшие частности, устраняя в нем всякую свободу отправителей, сколько хочет нарисовать высокий идеал богослужения, который красотою своею вызывал бы всегдашнее невольное стремление к его осуществлению, в полной мере может быть и не всегда возможному, как и осуществление всякого идеала, следование всякому высокому образцу. Таков по существу и весь закон Христов, неосуществимый вполне во всей его небесной высоте, но божественным величием своим возбуждающий неудержимое влечение в человечестве к его осуществлению и чрез то животворящий мир». Приведенные слова показывают нам, что нормы поста есть определенный ориентир. И тем более, они не могут применены к каждому человеку одинаковым образом.

Можно привести на эту тему несколько примеров. Скажем, человеку, любящему поесть обильно и, несомненно, вкусно, сразу наверняка трудновато будет пересесть на хлеб и воду, а то и на полное воздержание от пищи, как предписывается в первые дни поста. Тогда он может на первом этапе, не меняя рациона, попробовать сократить наполовину свое потребление пищи и это будет, по всей видимости, серьезным шагом в его подвиге поста. Надо понять, что духовная жизнь человека это, хочется подчеркнуть, желание системного изменения своей внутренней жизни. Это процесс, и для его протекания человеку нужно создать определенные, посильные условия.

Иногда человек говорит, что он и так не ест мяса, рыбы, пищи животного происхождения, питается вообще сырыми продуктами и, якобы, находится в состоянии постоянного поста. Пусть попробует отказаться от того, что очень любит: сладкое, любимый утренний кофе, просмотр привычного ток-шоу, поучение взрослых подчиненных на работе, лицезрение самого себя в праздничных цветных одеждах на фото и т. д. Наверное, он скоро поймет свою внутреннюю несвободу.

Бывает и по-другому. Человек пытается, нередко влекомый самыми добрыми побуждениями, начинать поститься. И бывает, что не может для себя избрать правильную меру поста, соответствующую его состоянию. Он подчас и не подозревает о том, что жизнь и условия, в которых ему приходится ее проводить, разительно отличаются от размеренного уклада жизни Средневековья, когда, собственно, и вырабатывались нормы Типикона. Ослепленный и оглушенный рекламой, втянутый в техногенную структуру современной цивилизации, без конца проверяющий свою электронную почту, профиль в соцсетях и мобильный телефон на предмет пропущенной информации, человек пытается слепо копировать практику поста подвижников благочестия в свою собственную жизнь. Попостившись таким образом недельку-другую, не видя перед собой единомышленников-сопостников, изрядно недоевший, не увидевший быстрого результата, человек начинает сильно нервничать, он теряет спокойствие, тревожится. И все это, к сожалению, выплескивается на близких: супруга/супругу, детей, родственников. Удивленные, чаще всего нерелигиозные, но близкие и любимые люди, потерпев некоторое время, они вполне резонно могут заметить постящемуся таким образом родственнику о явном несоответствии заявленных целей с фактической ситуацией.

Жизнь ставит человека в самые разные ситуации, которые никаким регламентом прописать невозможно. Но в каждой ситуации человеку, особенно постящемуся, необходимо помнить, что Бога любит тот, кто исполняет Его заповеди. Он заповедает нам любить ближнего как самого себя. Значит, когда пост заслоняет любовь к ближнему, то необходимо уклониться от такого поста или сбавить его меру. Если человек постящийся мрачен, не улыбчив, перестает следить за собой, видимо, что-то не так с целеполаганием. Евангелие показывает нам верный ориентир постящегося: «16. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

(Евангелие от Матфея 6:16-18)

В заключение хочется сказать, что Церковь Христова накопила колоссальный опыт прохождения пути Великого поста. Сегодня у каждого, желающего попробовать поститься и понять, зачем это ему надо, есть возможность пообщаться со священнослужителями Церкви, объяснить свои жизненные реалии и выбрать по возможности оптимальный вариант прохождения поприща Великого поста, конец которого всегда Пасха и ликующая радость о Воскресшем Христе.

Евгений Руденко, клирик вильнюсского Пречистенского Кафедрального собора

Метки: N9 (1149) 2 марта, пост