Великий Хор выступит снова в Вильнюсе!

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Спешим сообщить прекрасную новость! По огромным просьбам восхищенных поклонников истинной, духовной музыки удалось уговорить один из самых лучших хоров современности — Великий Праздничный Патриарший мужской хор Московского Данилова Монастыря вновь выступить в Вильнюсе 4 октября 2019 года в полюбившемся и очень удобном концертном зале костела Св. Котрины в Вильнюсе!

И это будет не просто исключительный концерт! Именно на нем Хор исполнит свои самые прекрасные произведения, для которых уже имеющийся состав дополнится певцом, имеющий уникальный голос-бас профундо!

Занятность Хора огромна — удалось найти свободную дату только через год после нынешнего выступления! Его главная задача — прославлять православное древнее певческое искусство по всему миру, и, конечно, службу в храме. Однако удалось выискать счастливую для Литвы возможность, и с радостью и благословением объявляем дату и место концерта: 4 октября 2019 года, 19.00, концертный зал Св. Котрины!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАТРИАРШИЙ МУЖСКОЙ ХОР МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ – это волшебство! Это – божественное волшебство! Во время инаугурации Патриарха Алексия именно этот Хор был выбран из немалого количества духовных и церковных хоров за великолепный профессионализм, красоту голосов, за то, что называется божественным присутствием в искусстве!

Это огромное событие в культурной жизни нашей страны, ведь артисты подобного масштаба и значения выступают у нас крайне редко. И поэтому, учитывая значимость концерта, а также ограниченность мест в зале рекомендуем позаботиться о билетах заранее!

Великий концерт, в котором прозвучат самые замечательные произведения в истории духовной и не только музыки, будет по душе всем!

В репертуаре хора – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.

Билеты на единственный концерт мужского хора Московского Данилова монастыря в Вильнюсе 4 октября 2019 года в 19.00 на сцене костела Св.Котрины (ул. Вильняус, 30) продаются во всех кассах bilietai.lt!

Информация по заказу билетов, сотрудничеству – по телефону: +370 671 76502; +370 647 40255

Фото и информация организаторов