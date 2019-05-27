Великобритании не удастся выйти из состава ЕС в 2019 году

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Британские власти не смогут утвердить проект соглашения о выходе из Евросоюза до октября этого года и попросят о новой отсрочке в «разводе» с ЕС. По мнению президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, текущий политический кризис в Великобритании не позволит руководству страны завершить процесс выхода из состава Европейского союза.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью телеканалу CNN глава ЕК отметил, что ему «надоела» сложившаяся ситуация и в Брюсселе ждут, когда Лондон попросит о следующей отсрочке.

Юнкер также отметил, что текущие настроения в британском парламенте говорят о том, что депутаты больше заинтересованы в отставке премьер-министра Терезы Мэй, чем в утверждении условий выхода Великобритании из ЕС.

«Мне надоела эта ситуация, мы просто ждем следующей просьбы от отсрочке. Мне не нравится, то, что политическая ситуация в Британии скорее говорит о большей важности замены премьер-министра, чем способности к компромиссу по соглашению. Тереза Мэй – это женщина, которая знает, как добиваться результатов, но ей никак не удается продемонстрировать это».

Полномочия Жан-Клода Юнкера в качестве президента Еврокомиссии истекают 1 ноября 2019 года, и он уже заявлял о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. В случае, если власти Великобритании действительно не смогут согласовать условия соглашения по выходу из ЕС до 31 октября 2019 года и попросят Брюссель о новой отсрочке – серьезная доля ответственности за сложившуюся ситуацию также ляжет и на Юнкера.

За время пребывания бывшего премьер-министра и министра финансов Люксембурга на должности президента Еврокомиссии (2014–2019) между ЕС и Великобританией произошел наиболее серьезный кризис в современной истории взаимоотношений Лондона и Брюсселя, и Юнкер – так же, как и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – не смог ни предотвратить его, ни способствовать быстрому разрешению этой ситуации. В результате, окончательное разрешение данного кризиса, скорее всего, будет возложено на следующего президента Еврокомиссии и, возможно, на другого премьер-министра Великобритании.

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