Евросоюз и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

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Политическая декларация о том, как ЕС и Великобритания будут торговать и сотрудничать в сфере безопасности и других областях после развода, в принципе согласована. Об этом сообщил Европейский совет.

Президент Евросовета Дональд Туск написал в микроблоге Twitter: «Я только что отправил 27 членам ЕС проект Политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. Председатель Еврокомиссии проинформировал меня, что документ согласован на уровне переговорщиков, согласован в принципе на политическом уровне и теперь должен быть утвержден решением лидеров стран».

В соответствии с декларацией торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава Евросоюза. «Объем обязательств Соединенного Королевства в отношении таможенного и нормативного сотрудничества, в том числе с точки зрения согласования правил, будет принят в расчет при осуществлении соответствующих проверок и ревизий», — приводит Sky News выдержку из декларации.

Во всем тексте документа не содержится ни единого упоминания определения «беспрепятственная» применительно к торговле. Прежде оно неоднократно звучало в различных политических заявлениях, призванных показать, что Brexit не приведет к нарушению существующих торговых отношений между Великобританией и ЕС.

Если все пойдет по плану, ЕС и Великобритания используют эту 26-страничную декларацию в качестве основы для соглашения по торговле. Это соглашение должно быть утверждено во время 21-месячного переходного периода, который начнется 29 марта. На протяжении этого периода Великобритания будет оставаться членом общеевропейского рынка и таможенного союза.

Если 585-страничный проект соглашения о выходе Британии из ЕС и политическая декларация о будущих отношениях будут утверждены на саммите ЕС в воскресенье 25 ноября, то премьер-министр Тереза Мэй должна будет провести эти документы через британский парламент. Пока там нет большинства в поддержку этого соглашения. Против него выступают все оппозиционные партии, а также десятки членов парламента от консерваторов. Часть из них, сторонники более жесткого варианта «брексита», даже попытались инициировать процедуру вынесения премьеру вотума недоверия.

Заключение соглашения с ЕС о выходе Великобритании из состава Евросоюза находится в пределах досягаемости, передает Sky News. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй сказала в четверг, выступая перед своей официальной резиденцией.

«Это соглашение находится в пределах нашей досягаемости, и я намерена добиться его», — сказал Мэй. Она также сообщила, что в четверг «между ЕС и Великобританией был одобрен текст [политической] декларации» по будущим отношениям между сторонами. Мэй назвала это «правильной сделкой для Великобритании», передает ТАСС.

Мэй также полагает, что уже в воскресенье, 25 ноября, будет подписано соглашение с Испанией, касающееся Гибралтара, сообщает «Интерфакс».

Добавим, власти Испании по-прежнему не планируют поддерживать согласованный Лондоном и Брюсселем документ об условиях Brexit, так как он не определяет статус Гибралтара, говорят источники в Мадриде.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес уже заявлял, что Мадрид не поддержит проект сделки по Brexit между ЕС и Британией, если он, в частности, не будет учитывать позицию Мадрида по Гибралтару — британской заморской территории на Пиренейском полуострове.

NEWSru.com

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY