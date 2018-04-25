Великобритания подготовила запрос на экстрадицию россиян, подозреваемых в химатаке в Солсбери

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Британские власти подготовили материалы, чтобы запросить у РФ экстрадицию двух человек, которых подозревают в совершении химической атаки в Солсбери, пишет The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и правоохранительных органах. Там с использованием нервно-паралитического вещества семейства «Новичок» пытались убить бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

Имена подозреваемых пресса не называет. Но отмечается, что следователям удалось восстановить картину всех передвижений подозреваемых с момента их прибытия на британскую землю и до минуты отлета, передает «Интерфакс» .

«Прокуратура завершила подготовку запроса на экстрадицию и готова его направить», — подчеркивается в сообщении.

В посольстве РФ в Великобритании резко отреагировали на статью в The Guardian, назвав ее «вбросом». «Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам», — приводит ТАСС комментарий российских дипломатов.

Этот «вброс», по утверждению российских дипломатов, направлен «на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери».

В британской публикации также отмечается, что у Лондона нет реальных шансов добиться от РФ выдачи подозреваемых. «Россия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Британии об экстрадиции двух россиян, которых британская полиция считает причастными к атаке с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в сообщении.

Решение подать запрос на экстрадицию двух россиян последовало за ожесточенными спорами в британском правительстве. Часть министров уверены в том, что подобный запрос усилит давление на Россию и позволит привлечь ее к ответственности за химатаку. При этом другие члены британского правительства рассматривают просьбу об экстрадиции как бесполезную меру.

Представитель МВД Соединенного Королевства, комментируя публикацию газеты The Guardian, заявил агентству ТАСС в понедельник, что Великобритания не будет ни подтверждать, ни отрицать информацию о направлении запроса об экстрадиции двух российских граждан в связи с инцидентом в Солсбери до тех пор, пока не будет произведено задержание подозреваемых. «Согласно многолетним правилам и практике Великобритания не будет ни подтверждать, ни отрицать, что запрос об экстрадиции был подан или получен, во всяком случае до тех пор, пока в связи с таким запросом не будет произведено задержание», — сказал британский чиновник.

The Guardian напомнила, что запрос Лондона о выдаче в мае 2007 года россиянина, подозреваемого в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, также не был удовлетворен Россией. Главным подозреваемым в убийстве Литвиненко, который тоже был отравлен с использованием редкого и особо опасного вещества (полония), был бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой. Российские власти не только отказались его выдать британцам, но и позволили Луговому сделать быструю политическую карьеру. В настоящий момент он обладает депутатской неприкосновенностью, являясь представителем ЛДПР в Государственной думе. Также в ответ на британский запрос Москва пошла на дипломатическое обострение и выслала четырех британских дипломатов.

В 2012 году британцы пытались заполучить вероятного сообщника Лугового — Дмитрия Ковтуна, но вновь получили отказ от Москвы.

Нежелание выдавать россиян может быть связано и с тем, что Лондон стал прибежищем для противников Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство в связи с тем, что британские власти не удовлетворяли запрос России на экстрадицию опального олигарха Бориса Березовского.

МИД РФ обвинил Лондон в «политическом наперстничестве»

Упоминание «дела Литвиненко» тоже вызвало негодование в посольстве РФ в Лондоне. Там обратили внимание на то, что в статье The Guardian «в лучших британских журналистских традициях проводится связь между упомянутым никем не подтвержденным запросом и аналогичными обращениями Лондона по «делу Литвиненко». «При этом аккуратно опускаются важные детали. Пользуясь тем, что в соответствии с конституцией России наши граждане не подлежат экстрадиции в третьи страны, британские власти наотрез отказывались задавать свои вопросы россиянам в соответствии с действующими двусторонними и многосторонними механизмами правовой помощи, представляя дело так, будто российская сторона покрывает преступников. Все это выглядит как политическое наперстничество», — указали в диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули, что «российская сторона постоянно добивается от британских властей ответа на ключевой вопрос о том, что же на самом деле произошло в Солсбери», при этом британские власти игнорируют вопросы посольства. «В России открыто уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль. Российские правоохранительные органы, которые уже направили два запроса о правовой помощи по данному делу, неоднократно подтверждали свою готовность к взаимодействию с британской стороной. Официальный же Лондон на контакт не идет», — заявили в посольстве РФ.

Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта. Их нашли возле ресторана на скамейке в Солсбери в бессознательном состоянии. Они несколько дней находились в коме, но затем пришли в себя.

Власти Великобритании сразу возложили ответственность на Россию, аргументировав это тем, что вещество, которым, по данным британской полиции, отравили Скрипалей, разрабатывалось в СССР под контролем спецслужб.

К следственной работе было привлечено 250 следователей контртеррористического подразделения полиции.

В апреле стало известно, что британская полиция идентифицировала основных подозреваемых в покушении на Скрипалей. Как сообщало издание The Telegraph, по версии правоохранителей, его выполнила «ударная российская группа, контролируемая российским правительством», которая после покушения вернулась в Россию. Имена возможных авторов покушения удалось установить по спискам пассажиров, предоставленных авиакомпаниями.

Также британские СМИ называли имя предполагаемого отравителя Скрипалей. По данным The Daily Mail, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя «Гордон» (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени.

В полиции полагают, что Гордон возглавлял группу из шести человек, причастную к химатаке в Солсбери. Источники СМИ также сообщали, что возглавлять эту группу могла женщина . К такому выводу они пришли после сообщения о том, что еще одна пара, пострадавшая от отравления «Новичком» ( случай в Эймсбери ), отравились веществом, которое содержалось в небольшом флаконе из-под духов.

Также СМИ писали, что за нападением на Сергея и Юлию Скрипаль могут стоять действующие или бывшие агенты российской спецслужбы , известной как ГРУ (Главное разведывательное управление — Прим. NEWSru.com).

По данным BBC, данная спецслужба упоминалась еще в материалах расследования против России, которое власти Британии ранее предоставили в частном порядке другим государствам. В них, в частности, утверждалось, что «киберспециалисты ГРУ взломали электронную почту Юлии Скрипаль в 2013 году». Поэтому до отравления и Скрипаль, и его дочь находились «под наблюдением» в Лондоне, а телефон Юлии, возможно, был заражен вредоносными программами, которые позволяли отслеживать ее местонахождение.

Отметим, что свое расследование инцидента в Солсбери начала и Россия. Ранее Следственный комитет РФ уже опубликовал его первые результаты . Кроме того, посольство России выступило с обвинениями в адрес Лондона, заявив, что британские следователи под видом «дезинфекции» мест в Солсбери, связанных с инцидентом, уничтожают важные вещественные доказательства. В частности, они усыпили и кремировали кота, жившего в доме Скрипалей, а также других находившихся в здании домашних животных, умерших от обезвоживания.

NEWSru.com