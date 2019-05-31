Великобритания потратила 100 миллионов фунтов на консалтинговые оценки выхода из Евросоюза

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Британские власти выплатили 97 млн фунтов ведущим консалтинговым компаниям мира в стремлении подготовиться к выходу из Евросоюза и оценить возможные последствия данной ситуации.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на предварительные оценки Cчетной палаты Великобритании.

Основная часть средств по состоянию на начало апреля 2019 года была выплачена 6 компаниям: Deloitte, PA Consulting, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Bain & Company и Boston Consulting Group. При этом Cчетная палата Великобритании (National Audit Office) назвала «не соответствующие стандартам прозрачности» действия различных министерств страны, потративших значительные средства на услуги консалтинговых фирм.

По прогнозам британской Счетной палаты, до конца 2019 года общие расходы на услуги консалтинговых компаний в связи с выходом из ЕС увеличатся до 240 млн фунтов стерлингов.

По данным неназванного источника издания в кабинете министров Великобритании, существенная часть оценок посвящена выходу страны из состава Евросоюза без соглашения. Привлекая экспертов Deloitte, Ernst & Young и других компаний, власти Британии пытаются оценить необходимую подготовку для «жесткого» выхода из ЕС в различных отраслях, в частности в плане продолжения грузоперевозок с континентальной Европой, обеспечения поставок лекарств и других аспектов.

Британские власти в начале 2019 года проводили моделирование доставки грузов из основных портов страны при сценарии выхода из ЕС без соглашения.