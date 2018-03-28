Великобритания – самое популярное направление эмиграции

Соединенное Королевство остается наиболее популярным направлением эмиграции литовцев, свидетельствуют данные Департамента статистки.

В прошлом году из Литвы в это государство эмигрировали на жительство 21,6 тыс. человек, или 45% эмигрантов. В позапрошлом году этот показатель был сходным – 46,2% всех уехавших составили эмигрировавшие в Соединенное Королевство.

Поскольку в позапрошлом году Соединенное Королевство решило на референдуме выйти из Евросоюза, в Литве ожидали, что может вырасти число эмигрирующих в эту страну, пока она не изменила правил в отношении граждан Евросоюза. Однако опубликованные данные свидетельствуют о том, что этого не произошло.

По данным статистики, вторым по популярности направлением для эмиграции является Норвегия, туда отбыли 5 тыс. жителей Литвы (10,5 % эмигрировавших). Также значительной была эмиграция в Германию (4,1 тыс. или 8,6%), Ирландию (3,4 тыс. или 7%), Данию (1,7 тыс. или 3,5%), Швецию (1,6 тыс. или 3,3%).

В целом в 2017 году из Литвы эмигрировали 47,9 тыс. постоянных жителей страны, то есть на 2,4 тыс. или на 4,8% меньше, чем в 2016-м.

Департамент также сообщил, что не только наибольшее число литовцев уезжает в Великобританию, но и возвращается из нее. В прошлом году оттуда вернулась в Литву почти половина – 4,9 тыс., или 48,3% – всех вернувшихся граждан Литвы. В позапрошлом году этот показатель составил 44,6%.

Из Норвегии вернулись 978 или 9,6%, из Ирландии – 807, или 7,9%, из Германии – 643, или 6,3% литовцев.

В прошлом году в Литву иммигрировали 20,4 тыс. человек – по 10,2 тыс. граждан Литвы и иностранцев.

По сравнению с 2016 годом число вернувшихся граждан Литвы сократилось на 4,1 тыс. (28,5%), а иммигрировавших иностранцев – увеличилось на 4,3 тыс. (в 1,7 раза). Число иммигрировавших украинцев выросло в 2,7 раза, белорусов – в 2,3 раза.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, Великобритания, эмиграция