Великомученик Георгий Победоносец

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Имя у христиан – это не просто звуковой код идентификации, за ним стоит святой небесный покровитель. И чем чаще встречается у разных народов имя, тем популярней у них этот святой. Георгий, Джордж, Жорж, Георг, Хорхе, Ежи, Иржи, Юргис, Жоржи, Йорген, Ирйо, Юрай, Джирджис, Гиргис, Эль-Худи, Егор, Юрий. О чем говорит это множество разноязыких вариантов греческого имени Георгиос? О популярности у всех христианских, и не только христианских, народов первоисточника.

Еще один признак – обилие житийной литературы и всевозможных легенд. О Георгии Победоносце дошло много греческих, латинских и даже арабских агиографических (агиос – святой, графо — пишу) произведений. Первые жития великомученика возникли на греческом языке. Это и понятно, он жил и погиб в Каппадокии, эллинизированном регионе Малой Азии. Позже эти сюжеты распространились на латинском Западе и даже на мусульманском Востоке, обрастали новыми подробностями и национальными особенностями. Так в арабской «Истории пророков и царей» (начало X века) Георгий называется учеником одного из апостолов пророка Исы (Иисуса Христа), которого царь-язычник Мосула подверг пыткам и казням, но Георгий каждый раз был воскрешаем Аллахом.

Достоверных сведений о жизни Георгия нет. Из источников можно сделать вывод, что родился он, как было сказано, в Каппадокии (совр. Турция). Отец его принял мученическую смерть за Христа, когда сам Георгий был еще ребенком. Служил у императора Диоклетиана (284 — 305). Был отважным воином и прекрасным полководцем, несмотря на молодой возраст. Красив, талантлив, храбр, умен, честен и добр. Узнав, что его покровитель, а император любил Георгия и всячески ему покровительствовал, собирается учинить гонение на христиан, молодой полководец раздает все свое богатство и открыто признается в том, что он исповедует веру во Христа.

От любви до ненависти, сами знаете, недалеко. Диоклетиан подвергает его ужасным многодневным пыткам, во время которых Георгий не только сохраняет силу духа, но и поддерживает веру в царице Александре, жене императора. Воскрешает павшего вола бедного крестьянина Гликерия. Приводит к вере волхва (колдуна, жреца) Афанасия, задачей которого было доказать Георгию и всем «сомневающимся» могущество языческих богов.

Есть еще один сюжет, многим знакомый по иконе и гербам – «Чудо Георгия о змие». Очень популярен на Руси. В городе Бейруте (Лаосии, Гевале Нагавае, Агаве – в разных редакциях по-разному) завелся змей. И пожирал этот змей детей горожан. И вот очередь дошла до царской дочки. Сидит она на берегу озера, откуда обычно чудовище приходило за своими жертвами, ждет своего часа. Но тут появляется воин Георгий и призывает девушку уверовать в Христа, молитвой укрощает явившегося дракона, и царевна ведет присмиревшее чудовище в город, обвязав по шее своим поясом. После этого все горожане принимают крещение, а змея Георгий убивает. Сказка – ложь, да в ней намек. Издревле христиане видели в этом сюжете иносказание, по которому змий – это язычество, диавол, а царевна – Церковь, нуждающаяся в защите.

У этой легенды есть несколько вариантов. Это говорит о необычайной популярности Георгия, как защитника людей, защитника и распространителя христианства. Недаром многие русские князья выбирали его своим небесным патроном. Ярослав Мудрый, в Крещении Георгий (+ 1054), много способствовал почитанию святого в Русской Церкви. Он построил город Юрьев (совр. Тарту), основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве. Позже Победоносец стал покровителем Москвы, которую основал Юрий (!)Долгорукий.

Грузия и Осетия тоже считают его своим защитником, наряду с равноапостольной Ниной, которая, по местным преданиям, является его родственницей.

Вспомните Георгиевский крест, воинский орден, который получали только за личную доблесть в бою. Обратите внимание на такой факт. Великая Отечественная закончилась через 3 дня после Юрьева дня. Разве это случайно? Великомученик не только покровитель Москвы, Грузии, воинов. Имя его в переводе с греческого – земледелец. Потому для крестьян он – первый защитник. Помните эпизод с воскрешенным волом? На весеннего Георгия начинались полевые работы. На осеннего (когда работы заканчивались) крестьяне могли переходить к другому барину. Четыре раза в году празднуется день его памяти.

На гербах многих городов и стран (взять хотя бы нашего Витиса) изображался всадник – это тоже Победоносец. Его именем был назван броненосец, построенный в 1890 г. в Российской империи, и современная подводная лодка. Кстати, на ней в 2003 году осуществлялся подводный переход из Приморья на Камчатку. И в этом походе участвовал епископ Камчатский Игнатий (сейчас митрополит Аргентинский и Южноамериканский). Многие помнят его по тому времени, когда он подвизался в нашем Свято-Духовом монастыре. Владыка прошел всю необходимую подготовку и был включен в экипаж специальным приказом Главкома ВМФ России. Во время перехода 11 моряков-подводников приняли крещение.

В середине XIX века в селе Юрьеве, в трех десятках верст от Вильнюса, проживало около тридцати семей выходцев из-под Гродно. Тогда они поставили небольшую, на сто человек церковь во имя Георгия Победоносца. Шло время, Юрьево стало Гейсишками, а на рубеже XIX и XX веков здесь поселилось более ста семей с Волыни. До сих пор их потомки здесь и в соседних селах и живут. Правда, последнее поколение почти все перебралось в столицу – работы-то на селе нет. Но на престольный праздник и на родительские субботы приезжают. И не только на праздник. Помогают содержать храм. Полтора века простоял на Георгиевской церкви старый крест. Несколько лет назад силами прихожан и молитвами настоятеля о. Александра заменены и купол, и крест. Сами сконструировали, сами сделали, сами поставили.

6 мая, в день памяти великомученика, они опять соберутся под сводами своей церкви, чтобы помолиться покровителю земледельцев, коими были их предки. Приезжайте и вы, дорогой читатель. Вам будут рады. Литургия начнется в 10 часов, а исповедников настоятель ждет к 9.00.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви