Велось тайное прослушивание обвиняемого в США в мошенничестве гражданина Литвы Э. Римашаускаса

Чтобы задержать подозреваемого в США в мошенничестве в особо крупных размерах гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса и получить прочую информацию, литовские должностные лица тайно вели прослушивание его разговоров.

Подозреваемый и его адвокат считают, что Вильнюсский участковый суд необоснованно выдал разрешение на прослушивание его разговоров и обратился с жалобой в Вильнюсский окружной суд.

Подозреваемый Э. Римашаускас, которого американские прокуроры просят выдать, оспаривает постановление, которым было санкционировано тайное прослушивание его разговоров в рамках дела, которое ведется в Литве. Оно также связано с мошенничеством.

Разрешение на прослушивание в феврале предоставил Вильнюсский участковый суд. Жалобу адвоката Э. Римашаускаса по поводу незаконного, по его мнению, прослушивания в четверг рассматривала коллегия из трех судей Вильнюсского окружного суда.

Судья этого суда Лаурета Ульбинене сообщила BNS, что в постановлении участкового суда отмечено и обстоятельство проводимого в США расследования в отношении Э. Римашаускаса. Постановление по жалобе зашиты будет оглашено в понедельник. Поскольку жалоба связана с материалами досудебного расследования, судья не комментирует обстоятельства более подробно.

Адвокат Э. Римашаускаса Линас Купрусявичюс сообщил BNS, что велось прослушивание разговоров его клиента в рамках начатого в Литве досудебного расследования. Есть предположения, что это расследование было начато в 2015 году. Адвокат утверждает, что его клиент в этом деле не обладает никаким статусом, поэтому прослушивание его разговоров велось незаконно.

Адвокат предполагает, что прослушивание связано с просьбой США.

Недавно Генпрокуратура Литвы обратилась в суд с просьбой выдать Соединенным Штатам Америки гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США – Google и Facebook – 100 млн. долларов (почти 91,5 млн. евро).

Заседание суда по экстрадиции в Вильнюсском окружном суде состоится в пятницу.

48-летний подозреваемый был задержан 16 марта, Вильнюсский участковый суд разрешил его арестовать на месяц. 13 апреля Вильнюсский участковый суд продлил арест Э. Римашаускаса еще на месяц. Подозреваемый и его адвокаты не согласились с продлением ареста и обратились с апелляционной жалобой в Вильнюсский окружной суд. Однако он жалобу отклонил.

Как сообщалось, правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности.

По данным Департамента юстиции США, Э. Римашаускас организовал схему мошенничества в период с 2013 по 2015 год.

BNS

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