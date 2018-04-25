Велосипедный Вильнюс: где появятся новые велодорожки

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В этом году на ул. Т. Нарбуто начнут прокладку новой велодорожки протяженностью почти 4 км. Она начнется в Пилайте и продлится до проспекта Конституциес. Этот проект одобрен горсоветом Вильнюса. Мэрия выделит на оборудование дорожки 3 млн евро, еще миллион поступит из инвестиционных проектов Евросоюза.

«Число велосипедистов в городе растет с каждым годом, популярность набирают и электрические самокаты, поэтому мы быстро расширяем инфраструктуру и постоянно улучшаем условия. Пешеходная дорожка и велодорожка на ул. Т. Нарбуто – основное связующее звено между западной частью города и центром, ими смогут пользоваться жители Пилайте, Каролинишкес, Юстинишкес, Виршулишкес», – сказал вице-мэр города Линас Квядаравичюс.

На этом участке дорожки уложат красный асфальт, оборудуют новые тротуары, посадят деревья и кусты, установят освещение. На участке между проспектом Лайсвес и остановкой Т. Нарбуто появится полоса для общественного транспорта. На части этого маршрута уже ведутся работы: в прошлом году на проспекте Пилайтес начали прокладку более чем 1,5-километровой дорожки, которая пройдет от старой дороги, ведущей в Пилайте, до улиц Сетино и Спаудос, а рядом оборудуется новый тротуар.

При прокладке дорожки установят светофор для велосипедистов между улицами В. Поцюно и Сетино. На обустройство данного участка мэрия выделила 740 000 евро. В ближайшие несколько лет будет завершено оборудование сети удобных велотрасс и обеспечено безопасное велосообщение. В нынешнем году проложат более 30 км соединений – по обоим берегам Нерис, вдоль Вильняле, на проспекте Пилайте и ул. Т. Нарбуто, на ул. Жирмуну, Минтес, Тускулену, на территории старого русла Нерис (северная часть города) и вдоль ул. Линкмяну, а также будут начаты работы на ул. Жальгире, Ринктинес, Ширвинту, Гядрайчю, Кярнавес, Карейвю, в Науяместисе – на ул. Альгирдо, Гяляжинкеле, Даряус ир Гирено. Велодорожки проектируют также на ул. Шяурине, Укмяргес, Эрфурто, Бальсю, Рагуче и др.

В прошлом году в городе установили 1700 новых стоянок для велосипедов. Согласно подсчетам, инвестиции в улучшение инфраструктуры для велосипедистов в этом году составят 7 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt