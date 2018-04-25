Венесуэла девальвировала боливар на 96%

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Власти Венесуэлы проводят одну из самых масштабных девальваций в мировой истории, в результате которой официальный обменный курс боливара будет снижен на 96%. Если в пятницу, 17 августа, официальный курс доллара, установленный венесуэльским Центробанком, составлял около 248 тысяч боливаров за доллар, то новый курс, который вступает в силу в понедельник, равен 6 миллионам боливаров за доллар — разница в 24 раза.

О валютной реформе объявил президент страны Николас Мадуро в телеобращении на минувших выходных. «Я хочу, чтобы страна восстановилась, и у меня есть рецепт. Доверьтесь мне», — сказал глава государства, слова которого приводит CNBC .

Мадуро формально не объявлял о девальвации: он сообщил, что правительство проводит деноминацию (у местных денег уберут пять нулей). И новый деноминированный боливар будет переименован в «суверенный боливар». Курс нового боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро равен стоимости барреля венесуэльской нефти (60 долларов), или 3,6 тысячи новых боливаров (360 млн до деноминации). Отсюда новый валютный курс — 6 млн старых боливаров за доллар, передает РБК .

Новый курс близок к действующему в стране на черном рынке неофициальному курсу. По данным американского экономиста, профессора Университета Джонса Хопкинса Стива Ханке, сейчас на черном рынке один доллар стоит 6,67 млн боливаров. Именно от неофициального курса в реальности зависит ценообразование на местном рынке, испытывающем острый дефицит многих основных товаров, в том числе туалетной бумаги.

На протяжении многих лет в Венесуэле действуют два валютных курса — официальный, определяемый в ходе еженедельных валютных аукционов Центробанка Венесуэлы, и неофициальный, действующий на черном рынке. Большинство населения и компаний Венесуэлы лишены возможности приобретать доллары по курсу ЦБ, поэтому цены на многие товары в стране обусловлены курсом на черном рынке. В рамках наступления на черный рынок власти откроют порядка 300 пунктов обмена валюты в отелях, аэропортах и торговых центрах, заявил 18 августа министр информации Хорхе Родригес.

Petro, у которого будет свободный курс, станет ориентиром при ценообразовании на местном рынке. В обороте должны появиться новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением самого Симона Боливара. Кроме того, после долгого перерыва в Венесуэлу вернутся монеты. В понедельник, 20 августа, венесуэльские банки закрыты — они готовятся к выпуску в обращение «суверенного боливара».

Чтобы ослабить шок для населения, власти одновременно повысили минимальный размер оплаты труда на 6 тысяч процентов — до 1,8 тыс. новых боливаров в месяц, или до 30 долларов (с 0,5 доллара).

Экономисты сомневаются, что меры властей позволят оправиться венесуэльской экономике. «Масштабная девальвация и агрессивное кредитно-денежное стимулирование посредством повышения зарплат и вознаграждений спровоцирует гораздо более бешеную гиперинфляцию, — считает венесуэльский экономист консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубал Оливерос.

Девальвация только подстегнет инфляцию, которая, по прогнозу МВФ, достигнет в этом году 1 млн процентов. В настоящий момент годовая инфляция в стране составляет 108 тысяч процентов. Одновременно объем производства сократится на 18%.

Добавим, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Это могло бы стать ключом к процветанию, если бы не популистская политика Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, подорвавшая рыночные институты. Голод, товарный дефицит и общий социально-политический кризис уже привел к массовому бегству граждан Венесуэлы за рубеж. По данным ООН, с 2014 года страну покинули уже свыше 1,5 миллиона человек. А по информации Business Insider , только в этом году и только в Эквадор выехали 400 тысяч венесуэльцев.

«Утечка мозгов» оборачивается еще большими экономическими проблемами и отсутствием квалифицированной рабочей силы.

NEWSru.com