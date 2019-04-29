Венесуэла покинула Организацию американских государств

🔊 Воспроизвести

Венесуэльские власти заявили о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ). Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса.

«Когда президент Николас Мадуро понял, что ОАГ используется для продвижения государственных переворотов, дестабилизации Венесуэлы и других стран, он решил, что Венесуэла навсегда выйдет из ОАГ», – сказал он.

По словам главы МИД, с этого дня Венесуэла стала «более независимой».

Напомним, заявление о выходе из состава Организации американских государств Каракас направил еще в апреле 2017 года.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

Происходящее в стране президент Николас Мадуро назвал попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипломатические отношения с США. Поддержку действующему лидеру республики выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

korrespondent.net