Венесуэльский оппозиционер признался в подготовке покушения на Мадуро

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Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе рассказал в интервью Reuters , как он помог организовать операцию по запуску вооруженных беспилотников, жертвой которых должен был стать Николас Мадуро.

По словам Луккезе, он действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием «Сопротивление». Оппозиционер уточнил, что это разрозненное сообщество уличных активистов, студенческих лидеров и бывших военных. В Венесуэле оно известно организацией протестов, которые заканчивались столкновениями с силовиками.

Луккезе заявил, что атака дронов во время митинга — это часть серии вооруженных атак на Мадуро. Он отказался описывать свою точную роль в операции, а также не назвал других участников, которые с ним работали, поскольку опасается за собственную безопасность.

«У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%, — отметил оппозиционер. — Вооруженная борьба будет продолжаться». Агентство указывает, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев. Напомним, ранее об ответственности за покушение заявила малоизвестная подпольная группа «Фланелевые солдаты».

Ранее президент Мадуро назвал заказчиком атаки оппозиционного лидера Хулио Борхеса , проживающего в Колумбии. По его словам, участники покушения проходили подготовку на территории Колумбии, на ферме в муниципалитете Чинакоте. Сам Борхес назвал покушение на Мадуро фарсом и постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех, кто выступает против диктатуры Мадуро. Об этом оппозиционер написал в своем Twitter . Его точку зрения разделяют и другие оппозиционеры.

Также к числу участников заговора Мадуро отнес депутата парламента Хуана Рекесенса, которого назвал «одним из самых сумасшедших и психопатичных» личностей в оппозиции, и еще нескольких человек. В свою очередь, глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил в Twitter, что в среду этот орган планирует рассмотреть вопрос о снятии парламентской неприкосновенности с депутатов оппозиционного парламента, которые могут иметь отношение к покушению.

NEWSru.com