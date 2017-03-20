Венгерский министр критикует санкции

Находившийся в Вильнюсе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что санкции Евросоюза в отношении Москвы не действуют и должны быть отозваны, он также выразил поддержку планам российской корпорации «Росатом» построить в этой стране новые атомные реакторы.

«Мы считаем, что санкции показали себя как безрезультатные как в политическом, так и в экономическом смысле. Пришло время провести открытую, честную и прагматичную дискуссию о их влиянии», – сказал венгерский министр на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Как отметил министр, Венгрия пока не ветирует продление санкций, чтобы сохранить единство ЕС, но призывает рассмотреть этот вопрос.

На совместной пресс-конференции П. Сийярто также с удовлетворением отозвался о решении ЕС дать добро на инвестиции России в развитие венгерской атомной станции. Атомные реакторы произведет российская корпорация «Росатом», российское правительство предоставило ссуду под этот проект.

Этот проект может повредить усилиям литовского правительства, направленным на достижение солидарности Венгрии и других европейских стран относительно Белорусской АЭС (БелАЭС), которую в Беларуси тоже строит «Росатом». Литва утверждает, что строительство БелАЭС в Островце, вблизи границы с Литвой, ведется без соблюдения стандартов безопасности, и призывает остановить проект.

Венгерский министр сказал, что любая страна вправе развивать ядерную энергетику, но при этом обязана соблюдать международные стандарты безопасности.

Инф. «ЛК»

Метки: N11 (1151) 16 марта, Венгерский министр, Петер Сийярто, Росатом, санкции